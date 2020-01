El «Modo Tractor» se manifestó en Salliquelo y Pergamino

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, sostuvo que «el Gobierno le está dando la espalda nuevamente al campo y probando el mismo error que nos condujo a esta situación» y señaló que «estamos probando las mismas recetas».

Velazco habló durante una asamblea de productores de la localidad bonaerense de Salliqueló y aledañas que realizaron esta mañana un tractorazo y un acto en contra de las retenciones e impuestos para el sector. La misma protesta se realizó en Pergamino, tal como informo El Regional Digital.

La movilización en Salliquelo (capital del Novillo) no es menor, esta ciudad fue precisamente en abril del 2006, la punta de las diferentes movilizaciones que se dieron en el país, cuando el entonces presidente Nestor Kirchner, cerro la exportación de carnes vacuna, luego vino 9 de Julio y otras acciones gremiales de magnitud.

Ante los productores, de Velazco afirmó: «Nación sube exageradamente las retenciones, cuando el presidente (Alberto Fernández) dice que no es una suba, que es una actualización. Todos saben que eso no es cierto porque ningún político va a hacer un cambio para recaudar igual o menos sino que lo hace para recaudar más».

«Este cambio brutal que hemos tenido de las retenciones la lógica consecuencia de ésto va a ser una menor producción, va a haber productores que queden fuera del sistema por la incidencia del flete en los puertos pero también deja afuera a productores de zonas marginales», expresó.

El titular de Carbap dijo que «mañana en la provincia está entrando en la Legislatura el proyecto fiscal impositivo donde nos desayunamos un aumento importante en impuesto inmobiliario, también un revalúo fiscal y de tasas portuarias de ingresos brutos en movimientos portuarios».

«Eso lo pagamos nosotros, los productores, porque es un impuesto dentro de la cadena y el gobierno tiene que ser consciente de eso», expresó.

Para de Velazco «estamos ante un Estado, no sólo éste gobierno, que lleva décadas en la Argentina que no ve la realidad, un Estado que nos acusa de oligarcas pero no existen esos grandes terratenientes».

«Sepan ustedes que la mayor producción de la Argentina se lleva adelante con pequeños y medianos productores, ese ese el verdadero corazón productivo», dijo.

Pergamino los jovenes marcaron la diferencia

Por su parte en la Capital Nacional de la Semilla, Pergamino, mas de 100 tractores, camiones y pick up, de le dieron un marco impactante a una caravana que partió de cuatro puntos estratégicos del partido de Pergamino, como las localidades de Rancagua, Guerrico y Pinzón, y el kilómetro 6 de la Ruta Nacional 178, para concentrase en el cruce de las Rutas Nacionales 8 y 188, para luego ingresar al centro por Avenida Irigoyen, continuar por Avenida de Mayo (principal) recorrer los principales boulevares (grandes avenidas de Pergamino) y retomar nuevamente por Irigoyen, para culminar la movilización en Parque Belgrano, donde se desarrolló un sencillo acto, informo el sitio ABC Rural.

“Esto no solo es una movida del campo, sino también de la ciudad y sus instituciones”, expresó Oscar Galizio, productor autoconvocado de Pergamino, durante el acto desarrollado en Parque Belgrano, donde hubo numerosos oradores.

“Hace 30 días éramos 10 personas, luego 20 y hoy somos una multitud, y la mayoría son todos jóvenes. Acá estamos todos y la juventud es fundamental para que hoy lleguemos con más de 100 tractores”, destacó.

En ese sentido, Galizio consideró que en los jóvenes está el futuro del campo y el país e instó a los jóvenes del agro a participar en política y dejar de lado a los incapaces y corruptos, subrayo el medio digital de Pergamino.

“Estamos emocionados por la gran participación de los jóvenes”

Por su parte, Ariel Bianchi, otro de los productores autoconvocados de la zona, indicó que “tengo una emoción muy grande, porque esta convocatoria demuestra el amor de los jóvenes por el campo”.

“Los chicos de Guerrico dieron el puntapié, pero hoy tenemos gente de toda la zona que quiere que se solucionen todos estos problemas”, remarcó.

Luego, Gustavo Farroni, presidente de la Filial Pergamino de Coninagro, entidad que acompañó la movilización del campo en Pergamino, señaló que “estamos felices por la gran cantidad de jóvenes del campo y la ciudad”.

Movilización en Córdoba

En sintonía con lo que viene ocurriendo en varios lugares de Argentina, los productores de Córdoba se movilizarán este miércoles en protesta por la suba de las retenciones al agro.

La concentración será de 10 a 16 en avenida circunvalación a la altura de la autopista Córdoba-Pilar. Desde la organización anticiparon que no habrá movilización de vehículos y que la manifestación será a la vera de la ruta.

El encuentro, que fue propuesto por la filial Córdoba de la Federación Agraria Argentina (FAA), cuenta con la adhesión de la mesa de enlace Córdoba.

«Es por la falta de rentabilidad que están teniendo los productores no solo por el impacto de las retenciones sino por los impuestos en general», sostuvo Agustín Pizzichini, dirigente de la filial Córdoba de la FAA.