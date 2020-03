El meteorólogo bragadense Sergio Jalfín aislado como caso sospechoso de coronavirus

El bragadense Sergio Jalfin, meteorólogo de A24 y América, presentó el viernes por la tarde síntomas coincidentes con los del coronavirus: fiebre y dolor de cabeza. Por eso, permanece aislado en un sanatorio de Palermo, donde se le hicieron varios estudios, entre ellos el hisopado.

«La verdad creo que es un cuadro febril normal, propio de una faringitis o anginas, pero por como están las cosas se activó el protocolo. Me dijeron que eran unas horas y ahora me dicen que hasta el domingo no me puedo ir. Tengo solo una remera más y el cargador del celular», se lamentó en diálogo con LA NACION , además de aclarar que no estuvo en contacto directo con nadie que haya viajado al exterior en las últimas semanas.

Jalfin tomó contacto anoche con BRAGADO INFORMA, desde el sanatorio porteño «estoy aislado con un poco de fiebre y a la espera de los resultados del Malbrán para que me puedan liberar. Esto tarda una semana».