El estabilizado del acceso 6km. de Patricios ya conecto con ruta nacional 5

Esta última semana Municipalidad de 9 de Julio finalizo la etapa de colocar piedra estabilizadora en el denominado Acceso 6 kms. de la localidad de Patricios, en un trabajo en conjunto con personal de Vialidad Nacional.

La obra es productor de un proyecto impulsado por la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo que las empresas donaban la piedra y el gobierno provincial y municipios sumaban sus logísticas, con el objetivo de realizar un mejoramientos caminos rurales que conecten con establecimientos educativos, fue así que el Municipio de 9 de Julio tomo el compromiso para que esa piedra fuese colocada en dicho acceso a Patricios y hasta el establecimiento educativo donde funcionan las EEP 7 y EES 9, además del Jardín de Infantes.

Al respecto el Secretario de Obras Publicas de la Municipalidad de 9 de Julio, Enrique Merlo, confirmo haberse llegado a la traza nacional y ahora resta llegar el tramo final hasta la escuela de Patricios, y es la segunda etapa, que también alcanza el Destacamento de Bomberos Voluntarios, y otros puntos de la localidad, para garantizar un mejor tránsito, además se tiene toda la piedra acopiada, apunto.

No obstante no escondió su alegría de poder haber concretado esa obra que tanto se esperaba para los vecinos por décadas y con promesas que no se cumplían.

Merlo que confirmo haberse finalizado la primera etapa en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, adelanto que en el gobierno municipal de Mariano Barroso se están desafiando poder replicar esto en los accesos de las localidades, anticipo.