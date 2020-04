El Concejo Deliberante de 9 de Julio se valió de tecnología virtual para sesionar

El Concejo Deliberante de 9 de Julio trato en la mañana de este jueves varias documentaciones que fueron aprobadas y las que refieren al Departamento Ejecutivo y de los Bloques Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Unidad Ciudadana.

Sin embargo el dato de la sesión, sin quitar valor a los proyectos, fue la transmisión on line o de manera virtual para concejales que con motivo de las restricciones que se dan en el país por la pandemia covid-19, algunos de ellos no pueden ser parte de la sesión, por lo que cuatro concejales, Andrea Bucetta, Nancy Grizutti, Maria Laura Fiorini y Horacio Baglietto, dieron su presente y votación desde de sus domicilios, via la herramienta Zoom que les permitió además de votar, observar el desarrollo de la sesión y también expresar sus análisis en los proyectos.

Al respecto la Concejal María José Gentile, presidente del cuerpo legislativo destaco que cumpliendo con las normativas presidenciales hemos aprobado días un cambio en las normativas del Concejo Deliberante, por lo que la de hoy fue la primera sesión valiéndonos de tecnología virtual, subrayo.

En cuanto a los proyectos, un de los mismos fue el presentado por el Intendente Municipal en la que refiere: Establecer un régimen contravencional y sancionatorio ad hoc a la Ordenanza 4547, en referencia a los incumplimientos a la disposiciones normadas en el DECTO-2020-560-E-MUNINUE-INT (apertura o desarrollo de actividades no autorizadas y apertura o desarrollo de actividades autorizadas fuera de los horarios reglamentados o incumpliendo las medidas de prevención establecidas».

«Apertura o desarrollo de actividades no autorizadas: Será pasible de la sanción de clausura preventiva de entre (1) uno a (5) cinco días y una multa con un mínimo de veinte (20) módulos y máximo de cincuenta (50) módulos.

Apertura o desarrollo de actividades autorizadas fuera de los horarios reglamentados o incumpliendo las medidas de prevención establecidas: Será pasible de la sanción de clausura preventiva de entre (1) uno a (3) tres días y una multa con un mínimo de veinte (20)». El Proyecto se trato sobre tablas.

También en otro proyecto se solicita que se publiquen periódicamente los análisis de agua de consumo en la ciudad, como así también en todo el distrito de 9 de Julio.

Los proyectos

