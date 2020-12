Ejercicio 2021: Barroso cuenta con un presupuesto de 1.716 M/$

Este último martes 22 de diciembre se desarrolló en el recinto del Concejo Deliberantes del partido de 9 de Julio la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes la que convalidó el aumento de Tasas municipales, con modificaciones, y un aumento promedio del 40 % que regirá desde enero y se cobrará a partir de febrero (mes vencido). Por otro lado, en la Sesión de Prórroga el Concejo aprobó el Presupuesto 2021 por la mayoría del oficialismo, que le permite tener al Intendente Mariano Barroso contar con un presupuesto de gastos de 1.716 millones de pesos.

En la Sesión de Mayores Contribuyentes tuvo la particularidad que tanto concejales como contribuyentes se dieron cita de manera presencial y virtual, teniendo algunos inconvenientes técnicos al inicio y que luego se ordenó.

Tasas municipales

En la Sesión Preparatoria del pasado martes 15, el Concejo Deliberante había aprobó un aumento tambien por mayoría significativo de las tasas municipales, de acuerdo al proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo, donde en alumbrado público el aumento era del 38% y por la Tasa de monitoreo un 60%, lo que era rechazado por concejales de oposición. En cuanto la Tasa Servicios Urbanos (Recolección y Barrido) el aumento ronda el 40%.

La Tasa de Red Vial destinada al mantenimiento de caminos rurales, también sufrió un incremento del 40 % .

Sin embargo este martes tras un trabajo que se dio en comisiones, los concejales de JxC aceptaron una reducción en Alumbrado publico y termino en el 30%, y la Monitoreo paso de $120 a $105, para todos los frentistas del partido de 9 de Julio.

En medio de la pandemia, ante el impacto de la caída de ventas, el Gobierno Municipal decidió no aumentar la Tasa de Seguridad e Higiene que tiene a los comerciantes e industriales como contribuyentes.

Presupuesto

Después de la Asamblea de Mayores Contribuyentes se trató el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2021, por un monto de 1.716.056.111 pesos. El oficialismo lo aprobó con votos propios y no contó con el acompañamiento de los bloques de la oposición que consideró que el Presupuesto no se adaptaba a los desafíos y que no resuelve las necesidades de los nuevejulienses (traslado del basural, parque industrial, viviendas).

Aumento de salario

El Concejo Deliberante votó el aumento de la pauta salarial para empleados municipales del 35% tal lo acordado entre el Ejecutivo y los dos sindicatos, para el ejercicio 2021.