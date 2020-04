Efecto covid-19: La caída de recaudación municipal asciende a un 40%

La Municipalidad de 9 de Julio monitorea y trabaja en todos los frente que genera esta pandemia de covid-19, y que ahora la cuarentena por DNU se estira al 10 de mayo próximo.

Las consecuencia que causa son fuertes, en especial la caída de la actividad laboral y económica; y que obligo al Estado municipal en esos frentes, estirar el pago de Tasas municipales hasta el 6 de julio próximo, las que vencían en abril.

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 9 de Julio además de atender la demanda alimentaria de las más de 2.300 familias, asegurar el cumplimiento de la cuarentena de aislamiento, preparar una respuesta sanitaria en caso de un contagio de coronavirus, también atiende el pedido de comerciantes, que este viernes 24, junto al Comité de Crisis en Salud analizo la propuesta alcanzada por la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, que detallo el expreso pedido por el pequeño comerciante, en especial el rubro indumentaria, calzado, regalaría, mueblerías, venta de artículos del hogar, entre otras actividades.

Desde el Municipio informaron que además de la Cámara de Comercio se recibió un pedido de la Sociedad de Arquitectos, Agrimensores y Martilleros públicos; y ya se envió la adhesión a las 11 actividades exceptuadas por el gobierno provincial.

Esta semana el Secretario de Hacienda del municipio, contador Martin Seijo, explico en el programa radial “Acontecer Rural”, por FM 102.7 que la caída de la recaudación municipal se estima estaría cayendo un 40%, sin embargo valoro la acción que están teniendo los contribuyentes en pagar la cuota, aun cuando se estiro el vencimiento por ordenanza, resalto y pidió, «en este escenario es importante que el vecino nos pueda acompañar con el pago en la medida que pueda».

Cabe destacar que Municipalidad de 9 de Julio hacia un tiempo impulso la modalidad pago online, lo que un buen número de contribuyentes utiliza.

Seijo informo que por esta pandemia el número de empleados municipales se ha reducido y por ende no se ha entregado la boleta de abril y hay vecinos que quieren pagar, para ello pueden enviar un mail a fbancora@9dejulio.gov.ar o ingresar a la web del municipio y completar el formulario para su impresión, o bien acercarse o enviar a alguien a Mesa de Entrada en la Municipalidad y se le imprime la boleta, en caso que no tenga acceso o no sepa usar herramientas digitales, informo.

Por su parte el Intendente Barroso resalto este viernes 24 durante una conferencia de prensa que se está dando todo el esfuerzo, aun así los ingresos por coparticipación, según provincia por arriba del 50% y de recaudación municipal es por debajo, y esperamos poder acceder hacer uso de un fondo de los 4.100 millones de pesos que fueron enviados a la provincia para uso municipal.

En cuanto a coparticipación aclaro que el día jueves 23 comenzó a ingresar parte de la misma; y en cuanto a aportes, informo de 1.2 millones de pesos, 2.000 kilos de alimentos y unos 3.7 millones del fondo enviado por nación al gobierno provincial, detallo el Jefe comunal de 9 de Julio.

Sobre sueldos, aseguro que están en condiciones de pagar en tiempo y forma, gracias a la administración ordenada de estos cuatro años, que nos permite poder afrontar en esta emergencia.