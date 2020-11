Dr. José María Giuliodoro: “A los ideólogos, sólo decirles con mucho respeto, que antes de hacer público algo piensen que pueden perjudicar la trayectoria de un profesional…”

El Dr. José María Giuliodoro (MP 111283) días atrás dialogó con Casares On Line sobre temas referidos al Covid, pero también hizo referencia al pedido de informes por parte del Bloque de Juntos por el Cambio sobre su formación profesional.

Giuliodoro, expreso que “no me molesto que hayan pedido el informe, ya que están en su derecho, pero lo que si me causo preocupación y malestar es que lo hayan hecho público, que lo hayan difundido en los diferentes medios, no solo de Casares sino de la zona, haciendo que salgo del ámbito donde se debió tratar que es el HCD. Además algún edil lo hizo público en sus redes sociales y después lo saco… me dolió que se ponga en duda mi profesionalidad…”

“Mucho sacrificio para recibirme”

En otro tramo de la nota Giuliodoro señalo “me costó mucho estudiar, porque vengo de una familia humilde, cuando me fui a estudiar desde Dudignac, lo hice con un bolsito y una bicicleta vieja y los últimos años para poder terminar tuve que vender tortas, fue muy grande el sacrificio y cuando termine hice la residencia en el Hospital Sor María Ludovica y la especialidad…

Me preocupo lo que se decía y dudaba por mi familia, mis hijos, mis padres que son gente mayor y no es grato que se dude de la formación profesional de su hijo…

Lo que hice fue solicitar asesoramiento al Colegio de Medico de la provincia de Buenos Aires para que sean ellos los que se expidan sobre las dudas que tengan los Concejales y de esa manera dejar todo en claro…

Todos podemos cometer errores, y aceptare las disculpas públicas correspondientes pero no quita que pueda seguir algún otro tipo de acciones contra quienes divulgaron públicamente y pusieron en duda mi formación profesional…”

Dictámen Colegio Médico de la Pcia. Distrito VII

En su cuenta de Facebook el Dr. Giuliodoro dio a conocer la resolución del Colegio Médico de la Provincia, que reproducimos a continuación.

“Sobre versiones públicas de mi formación académica en infectologia.

Quiero agradecer al Colegio Médico de la Provincia, Distrito VII, a su Presidente el Dr. Cardús, H, al Dto. de Legales, a la Comisión evaluadora que emitió el presente dictámen.

En verdad cuando meses atrás se puso en duda públicamente mi formación en Infectología y mi honorabilidad como profesional, me sentí muy afectado, dañándose mi profesión, inmediatamente concurrí a nuestro ente superior , donde me sentí no sólo contenido, respaldado y valorado como profesional.

Hace instantes he recibido por Correo la presente nota.

Me ha costado mucho sacrificio formarme en Pediatría, Infectología y hace dos años finalizar mi Maestría en Salud Pública (con la tésis en curso)

Vengo de una familia trabajadora (mi padre mecánico y mi madre maestra de Pueblo, hoy ambos con 87 años), con mucho, mucho sacrificio hace 37 años emprendí los sueños de ser Médico, y agradezco eternamente a mis formadores académicos, y en Infectología a mi Maestra la Dra. Silvia González Ayala, por su rigidez y su exigencia.

Agradezco, a profesionales como el Dr. Choy Luis que me llamó poniéndose a disposición, sé que también el Dr. Barroso Ignacio tuvo una actitud similar. Al Dr. Centeno Roberto y Dr. Disuma Daniel, por estar siempre.

Agradezco al Director del Hospital de Casares Dr. Wilson Ranser, a la Directora Administrativa Sra. Susana Candufsi, al señor Gustavo Fidalgo por su llamado, al Presidente del HCD, Memo Gemelli y concejales por estar.

A los trabajadores de la Salud y principalmente a la Comunidad que se expresó en las redes sociales con tanto cariño y respeto.

Seguramente me olvidaré de alguno, disculpas.

Agradezco a mis hijos mayores que me acompañaron siempre.

Por último, al señor Intendente Walter Torchio, por estar siempre, respetándonos.

Ojalá todos los Medios de Prensa que replicaron esta duda, llamativamente en Municipios de Cambiemos, puedan tener los mismos títulos para publicar ésta resolución.

A aquellos que fueron los ideólogos, sólo decirles con mucho respeto, que antes de hacer público algo ( y no ser tratado en la Comisión de Salud del HCD), piensen que pueden perjudicar la trayectoria de un profesional, los disculpo.

Nos queda mucho trabajo por hacer en ésta Pandemia, vayamos todas/todos del mismo carro, por toda la Comunidad de Carlos Casares que es lo verdaderamente importante”.