Discurso de AF: Para Federación Agraria se sigue teniendo al campo sin políticas publicas

El presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, se refirió al discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el cual inauguró este lunes 1, las sesiones ordinarias del Congreso: «Como argentino me hubiera gustado que el tono del discurso del presidente fuese más vinculado con la concordia y con tratar de encontrar entre todos las soluciones que nuestro país necesita a todos los problemas que se arrastran desde hace años y se empeoraron durante el transcurso de la pandemia.

En muchos lapsos del discurso pareció que el presidente sólo le hablaba a la oposición, en lugar de estar exponiendo un programa de país para todos los argentinos».

«Con este discurso que inicia el período legislativo, en relación con el sector agropecuario a uno le queda la sensación de gusto a poco. Casi no hubo referencias a nuestra actividad, y esto coincide con lo que hemos dicho como entidad de que, pese a que se nos declaró esenciales durante la pandemia (en tanto proveedores de alimentos que el país necesitaba), al momento de diseñar las políticas públicas no se nos tiene cuenta de la misma manera» dijo Achetoni.

Y precisó: “Las dos veces en las que el presidente se refirió el sector fueron cuando habló de que se va a ‘promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado’, en relación a que se impulsaría la ley del Consejo Agroindustrial Argentino, del que formamos parte. También cuando habló de que se bajaron las retenciones a productos de las economías regionales Al respecto quisiera destacar que esa rebaja no fue para todos los productos de esas economías.

Por todo esto, como dirigente del sector agropecuario tengo que decir que me hubiera gustado que el presidente planteara políticas estratégicas para nuestro sector, que hoy no fueron mencionadas. Por el contrario, pareció más un discurso de campaña en el que se discutió con otras fuerzas políticas, en vez de decir cómo se sacará adelante el país en este contexto y cómo se ayudará a tantos pequeños y medianos productores que lo necesitan”, señaló.

Y concluyó: “Seguimos soñando con que, algún día, el discurso de un primer Mandatario en una Asamblea Legislativa hable sobre el acceso a la tierra, las herramientas para dotar de sustentabilidad a los agricultores familiares y para favorecer el arraigo en los pueblos del interior».