Diputados: Impulsan un proyecto para la prevención y el control del dengue en Buenos Aires

La diputada provincial de la UCR en Juntos por el Cambio, Vanesa Zuccari, presentó un proyecto de ley tendiente a la aplicación de medidas de prevención para evitar la propagación del dengue.

La iniciativa en materia de salubridad para la prevención y control del dengue tiene como objeto promover y ejecutar acciones integrales en el territorio de la provincia de Buenos, mediante estrategias de coordinación entre autoridades provinciales y municipales.

En este marco, la propuesta presentada por la legisladora de la Cuarta Sección define como prioridades la vigilancia epidemiológica para la planificación y la adecuada respuesta sanitaria; la reducción de las estadísticas de morbilidad; la promoción de un cambio de conductas individuales y colectivas, con esfuerzos del sector público y privado; y el impulso de un programa estratégico de comunicación de riesgos, entre otras acciones.

La estrategia integral incluye la ejecución de un protocolo de actuación, con miras a la prevención y control de dengue; una campaña sistemática y permanente para la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti; la disposición del personal idóneo para la integración del equipo de trabajo de la campaña, de acuerdo a las normas oficiales y condiciones generales de trabajo. En tanto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires será la autoridad de aplicación de la presente ley.

“Nuestra atención no se desvía de lo que ocurre con el COVID-19 en Argentina y en el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero no es menos importante lo que está ocurriendo con la enfermedad conocida como dengue”, subrayan los fundamentos de la iniciativa impulsada por Zuccari.

En ese sentido, el texto destaca: “Lejos de cesar su propagación en nuestra provincia, desde que comenzó el año los casos aumentan en grandes cifras. Es pertinente entender que de no tomarse las medidas necesarias, la situación ha de empeorar”.

“Es tiempo de prevenir, el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores”, puntualizó la diputada, a través del proyecto, y subrayó: “Entendemos que es necesario trabajar en políticas públicas para la prevención y erradicación”.