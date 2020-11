Diputados: Dictamen favorable para proyecto de regulación de pirotecnia

En la jornada de este miercoels 4 durante la Comisión de acción social y salud pública de la Cámara de Diputados (presidida por el Dr. Pablo Yedlin), 29 legisladores nacionales participaron de la reunión para tratar tres proyectos. Uno de ellos fue el presentado por Eduardo Bucca que, en líneas generales, busca regular los artificios de pirotecnia para uso recreativo, prohibiendo la fabricación y utilización de aquellos que dañen la salud y bienestar de la población y del ambiente. “No estamos pidiendo que desaparezca la pirotecnia, sino bajar los decibeles” explicó el diputado.

En este sentido Bucca aseguró que “este es un gran paso para avanzar en la protección de la salud y bienestar de muchas personas que sufren el uso de estos artefactos, así como también lo es para resguardar los efectos negativos que pueden tener sobre el ambiente”. Además agradeció a sus colegas de todos los bloques por la predisposición para tratar el proyecto y por las recomendaciones, que siempre fueron aportes para mejorarlo.

“Necesitamos legislar con empatía, demostremos que somos humanos y pongámonos en el lugar de aquellas personas que sufren de hipersensibilidad sonora. Por eso es de vital importancia que logremos romper con algunas costumbres de nuestra sociedad, como en este caso el uso de pirotecnia, y sigamos concientizando porque todavía hay muchas personas que no saben el enorme daño que le producen a las personas dentro del espectro autista, especialmente la pirotecnia de alto impacto sonoro”, enfatizó el Dr. Bucca.

Se estima que en Argentina hay 700 mil personas dentro de la Condición del Espectro Autista (CEA). La estadística mundial dice que 1 de cada 58 niños es diagnosticado con CEA, y según lo expresado por sus familias, son los niños los que más sufren: se tapan los oídos, tienen crisis de llanto e incluso llegan a autolesionarse.

Semanas atrás, en una charla abierta por zoom entre Bucca y la Dra. Alexia Rattazzi de PANAACEA, ella había expresado: “muchas veces las cosas no cambian por desconocimiento, no hay mala voluntad. Cuando la gente conoce y toma conciencia del dolor de otra persona, hay un resquicio de empatía en las personas, todavía vivimos en un lugar que a las personas les importan otras personas. Esto es un proceso que lleva la concientización a todos lados. Hay que contar y que le gente se entere, porque mucha gente no tiene ni idea, apelar a la empatía”.

Cabe destacar que al proyecto lo acompañaron diversas asociaciones de padres de personas con autismo, protectoras de animales y del ambiente de todo el país: Apadea, TGD padres TEA, PANAACEA, Fundación Brincar, Tendiendo Redes, Desvió Animal, Proyecto 4 patas, Dejando Huellas, Tgd padres tea red federal, Sapaab. Además como antecedente, es importante resaltar que en su momento algunos diputados nacionales también presentaron propuestas en pos de la regulación de pirotecnia, tal es el caso de Graciela Camaño (cofirmante del nuevo proyecto), Ricardo Cuccovillo (2014), Pablo Kossiner, entre otros.

El próximo paso del proyecto será el tratamiento por las comisiones de seguridad interior e industria.