Día del Ingeniero agrónomo: “Vemos que se ha valorado nuestra profesión”

Hoy 6 de agosto se celebra el día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, con motivo de haberse establecido en esa fecha, pero de agosto de 1883 cuando se dictó por primera vez clases en la carrera de Agronomía.

Fue la escuela Agrotécnica y Veterinaria “Santa Catalina” donde se dio inicio a su ciclo lectivo forjando profesionales para la producción agropecuaria argentina, y desde sus inicios a la fecha ha sido una permanente incorporación de conocimientos, herramientas, desarrollos, entre otros aprendizajes que posibilitó una mayor eficiencia para el sector.

Sobre el presente y hacia el futuro de la profesión agronómica, desde el Circulo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio (CIANJ), su presidente Ing. Agr. Juan Martin Fage subrayo que «este año por las particularidades de este año no podremos reunirnos, y para este año teníamos previsto en esta fecha inaugurar nuestra sede construida en Av. Urquiza, y queríamos unificar, ya que lo creemos importante para nosotros, informo en dialogo con El Regional Digital.

En cuanto al trabajo diario se fortalece la asociación de agrónomos como así también la matriculación al Colegios de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires, para que sigan surgiendo cosas de importancia como hasta ahora hemos logrado, como así también renovando la participación dentro del CIANJ.

Fage también recordó que este año por la pandemia el ingeniero agrónomo ha sido exceptuado y establecido como personal esencial, para asegurar la seguridad alimentaria y no hemos tenido inconvenientes con los permisos correspondientes y medidas de seguridad de protocolo en el día a día, por lo que vemos que se ha valorado nuestra profesión, subrayo.

Por su parte el Ing. Agr. Nicolás Romano desde el CINAJ destacó la importancia que tiene el agrónomo en la sociedad y lo que este transmite a la misma. Esto está dado por ejemplo en la conformación de un Colegio provincial de Ingenieros Agrónomos (CIAFPBA), se luchó muchos años por ello, recordó. Además nos debemos como agrónomos, transmitir lo que hacemos a la sociedad y en los últimos años hemos estado dando respuestas en temas “calientes” como es la aplicación de fitosanitarios, con el objetivo de aplicar las buenas prácticas agrícolas (BPA), que es esencial y de exigencia permanente, y donde el agrónomo tiene su responsabilidad para producir, indico.

Finalmente Fage recordó la importancia de la matriculación de los agrónomos ya que para ejercer la profesión se debe estar matriculado como cualquier profesión, por lo que si un agrónomo está ejerciendo y no está matriculado, está fuera de la ley, por lo que estamos concientizando esto, ya que sino no está habilitado para firmar una receta digital, no puede firmar un contrato de expendió de productos fitosanitarios en una agronomía, recordó.