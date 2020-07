Día de la Independencia: Alumnos de Jardín vistieron la fecha con su arte. Los adultos reflexionaron

Con motivo de conmemorarse en la jornada de este jueves 9 el 204º aniversario de la Declaración de la Independencia, la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante un cronograma de actos oficiales alusivos a la fecha, que fueron presididos por el Intendente Municipal, Mariano Barroso.

En ese marco a la hora 10 se realizo el Tedeum, posteriormente en el Salón de las Américas a las 11,00 hs. vía plataforma digital Zoom, con la organización del Jardín de Infantes Nº 919, donde el Jefe Comunal dejó conceptos de reflexión sobre la fecha.

A pesar de vivirse todo vía digital, puede uno imaginarse los aplausos al finalizar las estrofas del himno nacional, que fue acompañado con dibujos sobre la fecha por alumnos de todos los establecimientos de jardín del partido de 9 de Julio, titulad «Aquí… los varaderos héroes de esta historia» y que se pudo ver a través de un video que se transmitió desde la plataforma vitrual antes mencionada.

Posteriormente la Directora del Establecimiento del Jardín N° 919, Celina Tabita y la docente Antonela Arce dejaron alusiones sobre al fecha.

“Comenzar diciendo un 9 de Julio y un año más estamos reunidos para festejar la independencia de la patria no deje de ser cierto y correcto, hoy es necesario reflexionar sobre algunas cosas. Porque es un 9 de Julio diferente… cosas que podemos compartir con nuestros niños más pequeños, pero también con los adultos que los rodean. Siempre hemos festejado a la patria en esta fecha, a la patria que había logrado la independencia definitiva de España allá por 1816, en una modesta casa de la provincia de Tucumán, en la Casita de Tucumán, en la que aún suenan las voces de todos los diputados respondiendo “Sí, queremos” cuando les preguntaron: ¿Quieren que seamos independientes de España? En esa casa que aún conserva también el perfume de los naranjos en sus patios; es que habían llegado a ese lugar y en esa situación con muchos esfuerzos…”,

Por su parte el Intendente Mariano Barroso al hacer uso de la palabra, cerrando el acto donde tomo palabras del Gral . José de San Martin al decir “la vida es nada si la libertad se pierde”. Al tiempo que recordó que para esos hombres (en Tucuman), la libertad era un objetivo fundamental. Ellos sabían que para empezar a construir un gran país precisaban ser libres.

Luego en su discurso agrego que “después de ese gran paso inicial que fue ser libres vino un tiempo muy difícil también de enfrentamientos entre hermanos. Muchos años llevó encontrar un rumbo y construir un gran país”, recordó.

En tanto que analizo que “todo ese proceso no se hubiese desencadenado sin la declaración de la independencia, por eso me gusta reflexionar en esta fecha tan importante para los argentinos, lo importante de empezar, de no perder tiempo, de hacer las cosas que debemos hacer hoy. Después tendremos que seguir trabajando mucho y esforzándonos tal vez más, pero hoy es pasado glorioso nos interpela más que nunca y nos pide que sentemos nuevamente las bases para ser un gran país.

Aprovechemos estas fecha para inspirarnos en esos grandes hombres y convencernos de que podemos ser un gran país de progreso y desarrollo con posibilidades para todos.