Desafíos de la ganadería en tiempos de pandemia: Recomponer al criador y alargar el engorde

La cadena ganadera en su conjunto sintió al igual que toda la economía el cimbronazo del covid-19, en especial la exportación de carnes que vio frenado su envió a sus principales clientes, China, Israel, Chile y el cierre al continente europeo.

Luego de más de 90 días de las disposiciones asiáticas en cerrar los envíos, China se recompone, hace un par de semanas volvió a actuar fuertemente en el mercado de carnes, demandando el producto y eso claramente para Argentino, es bueno e importante y donde más se nota es en la categoría de la vaca, donde nuevamente hay puja entre compradores, lo que hace que el precio se sostiene, apunto el consultor ganadero, Med. Vet. Fernando Gil de Agro Ideas, en dialogo con El Regional Digital. Esto dijo al comparar el último cuatrimestre 2019 y tras bajar en los dos primeros meses del 2020, recupera el precio, informo el consultor nuevejuliense.

Escenario

Gil evaluó que el precio se dividió en tres eslabones, la vaca que depende de China, en segundo lugar novillito y vaquillona, durante febrero y marzo tuvo un aumento de precios, era esperado la advertíamos recordó, las lluvias de marzo y se juntó la situación fortuita del covid-19, que genero un consumo mayor de carnes por parte del mercado interno, ahora bajo un escalón y estabilizado, informo.

En tercer lugar del sector, explico es el novillo pesado, cuyo destino es Europa, donde vio disminuido su precio y es difícil colocarlo, y lo está absorbiendo el mercado interno.

Feedlot

En otro párrafo Fernando Gil puntualizo que vienen días donde la demanda interna tendrá una menor capacidad de compra, por lo tanto esto lo resentirá el feedolt, con precios que no tendrán subas.

Pero el feedlotero tiene una relación de ternero-gordo de uno a uno, cosa que no se da muchas veces, especifico. La foto de hoy no es mala; y la del mediano plazo dice que los números se van ajustar, pero no se ven complicaciones en el precio del maíz, para el feedlot, será un año promedio sin esperar suba en el ganado en pie, analizo ante la consulta de El Regional Digital.

Recomendación

Como desafío para la ganadería, en lo respecta al criador, la suba de marzo la pudo capitalizar y sostener el negocio, lo que es engorde, recomendamos alargar los tiempos de engorde, no salir todos juntos dentro de tres meses con mucho gordo, porque si habrá serios problemas con una mayor oferta vamos hacer que el precio caiga, por lo tanto debemos ir racionando los procesos, apunto Fernando Gil.