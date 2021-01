De ajedrez: El Gobierno dejo sin efecto de manera transitoria la suspensión de exportación de maíz

En una clara jugada de ajedrez, dos minutos después de la 00:00hs de este lunes 11 cuando iniciaba el cese de comercialización dispuesto por la Mesa de Enlace, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, movió sus piezas, danto a conocer que atento al acuerdo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) , deja sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de DJVE de Maíz.

La resolución también dejo expreso que las DJVE de Maíz 19/20 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias y que estarán exceptuadas de este requerimiento las especialidades Flint y las orgánicas NOP .

Para la cartera agropecuaria nacional , la medida se tomó al haber alcanzado el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, pero que resta aún resolver las condiciones de accesibilidad a dicha oferta no sólo en términos de cantidad sino también de precios(queda en claro que no era una cuestion de stock), y atento al acuerdo del CAA.

No obstante no es el CAA quien convoco a un paro, ya que sus entidades integrantes parte adhirió y otra no, y quien si convoco fueron tres gremiales que conforman la Mesa de Enlace, y a quien el gobierno debería haber convocado, ya que son los productores los principales afectados por la medida de ROE.

Segun la nota enviada a la 00:02 de este lunes, el Ministerio asegura que durante el período de análisis de las alternativas para el logro de estos objetivos, mientras se alcanzan los consensos, el MAGyP, a través de la Subsecretaría de Mercados realizará un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20.

El comunicado difundido por el ministerio hace mención a que luego de intensas negociaciones entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), incluidos representantes de Maizar, CIARA CEC, y de las producciones aviar, entre otras, en referencia a la situación del mercado de maíz en la República Argentina, se alcanzaron acuerdos entre los distintos actores de la cadena agroindustrial de esta materia prima y se verifica el compromiso de los oferentes al abastecimiento del mercado con fluidez hasta el empalme con la campaña 20/21.

» Compromiso aceptado por los sectores demandantes de las cadenas productoras de alimentos de consumo. Asimismo, es de preocupación del Estado Nacional, el impacto de los precios de esta materia prima sobre las distintas cadenas de transformación en alimentos de la mesa de los argentinos y argentinas» .

En este sentido, el CAA también expresó preocupación similar, acordándose un cronograma de trabajo, con inicio el próximo martes 12 del corriente, a los efectos de trabajar propuestas para desacoplar los precios internacionales de los domésticos, hizo saber el Ministerio en una comunicacion