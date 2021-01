Cuatro mujeres quedaron aprehendidas por serios hechos de violencia

Se informa que en el día de ayer siendo alrededor de las 17.00 horas personal policial de la Estación de Policía de 9 de Julio raíz llamado 911 se constituye en calle Rafael Obligado al 1600 ( a una cuadra donde el día sábado 23 se vivieron hechos de violencia contra efectivos de policía), virtud que en el lugar se estaría llevando a cabo una pelea, arribados al lugar se hallaban dos femeninas de 45 y 23 años solicitando ayuda donde en ese momento se aproximan 4 femeninas mas, donde una de ellas agrede con un arma blanca a la femenina de 23 años produciéndole una herida corto punzante en la zona izquierda del cuello a la vez que las restantes femeninas golpeaban con un fierro a la femenina de 45 años a la cual le ocasionan herida cortante superficial en izquierda frontal, en ese momento personal policial logra aprehender a una femenina de 29 años, la cual agrediera a la femenina de 23 años con un cuchillo, oportunidad que las restantes femeninas se dan a la fuga inmediatamente.

Ante ello personal GTO de la Estación de Policía de 9 de Julio a cargo del Sub Comisario Bruno Daniel Sbrissa juntamente con personal de la SUB DDI 9 de Julio realizan arduas tareas investigas estableciendo la identidad y domicilios de las restantes femeninas elementos que con la supervisión de la Dra. Virginia Saenz y Dr. Horacio Capurro de la Ayudantía Fiscal local son puesto a disposición de la Fiscalía interviniente (UFI 6 de Mercedes), quien dispone se realice allanamiento para con el domicilio de una de las imputadas emplazado en el Barrio Los Aromos, sobre la calle Rafael Obligado el cual efectivizado momentos antes de las 00.00 horas del día de la fecha por personal de este elemento juntamente a personal SUB DDI Bragado y colaboración de personal de Destacamento French, Sub Estación de Policía Dudignac, Cria. de la Mujer de 9 de Julio, personal de Comisaria de Los Toldos y Carlos Casares y GAD de Pehuajo se procede a la aprehensión de otra de las imputadas femenina de 50 años y al secuestro de un fierro utilizado para golpear a la femenina de 45 años de edad.

Que continuando con las tareas investigativas en la madrugada del día de la fecha en Edison al 700 de este medio se logró la aprehensión de una tercer imputada femenina de 21 años de edad y de la 4ta imputada femenina de 25 años hermana de la femenina de 21 años se aprehendió en la dependencia policial al hacerse presente la misma.

Las 4 femeninas se encuentran alojadas en una dependencia perteneciente a la Superintendencia de Región Interior Oeste (II ), e imputadas del delito de Tentativa de Homicidio y Lesiones Leves a disposición de la UFI 6 de Mercedes y día de mañana jueves 28 comparecerán a fiscalía interviniente fines prestar declaración indagatoria a tenor Art 308 del C.P.P