Cuatreros faenan un toro Aberdeen Angus de 150.000 pesos

Un pequeño productor agropecuario cuyo establecimiento rural está en el denominado camino “La Virgen” entre la localidad de El Provincial y Paraje “El Chajá” en el partido de 9 de Julio, denuncio haber sido víctima de una faena clandestina de un toro de la raza Aberdeen Angus colorado que había comprado este año por un valor de $ 150.000.

El hecho fue constatado en la mañana de hoy lunes 23 cuando al llegar al establecimiento observo la faena clandestina por parte de cuatreros, quienes tomaron los testículos del animal y lo colgaron del alambrado, reporto el productor en dialogo con El Regional Digital,

El productor dijo a este Portal que ayer domingo por otros compromisos no pudo ir al establecimiento pero si lo hizo el dia sabado y no es el primer hecho que me sucede, hace 15 días me mataron de un tiro un novillo el que no llegaron a faenar, dijo.

Si bien se ha hecho la denuncia en la Patrulla Rural, estas cosas cansan y te sacan las fuerzas aseguro cuando pasan estas cosas.

