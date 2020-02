Cual es la prevención ante coronavirus que dan desde la Secretaria de Salud, si viajan fuera del pais

Ante los casos de coronavirus que se denuncian en, China, Europa y otros países, desde la Secretaria de Salud Municipal de 9 de Julio recomendaron prevención al momento de viajar fuera del país, en especial a esas zonas.

Argentina, que este martes 25 estableció un protocolo sanitario en el Aeropuerto de Ezeiza, para viajeros provenientes de Italia donde el virus ya causó la muerte de varias personas y contagio a otras tantas.

En ese marco desde la Secretaria de Salud Municipalidad de 9 de Julio, Dra. Lucia Pirotta, señalo que nuestro país tiene la ventaja que los meses estivales de verano hace que el virus no se propague, la instalación del protocolo de este martes es una medida acertada.

Consultada por El Regional Digital, en cuanto a recomendaciones preventivas, estimo que si hay vecinos de nuestra ciudad tienen pensado en realizar un viaje a esas zonas de epidemia y lo puede reprogramar, es lo mejor, si es impostergable, hacerlo, dijo y agrego, que coronavirus es un virus respiratorio y como este puede haber otro, como ya hemos tenido, recordó.

También dijo que en un mes Europa estará más cálido y eso mejorara la situación. No tener registro febril o acudir a lugares críticos o donde hay personas aisladas, lavado de manos, en especial al manejar dinero, ventilar ambientes y no estar en contacto con personas que tienen toso, síntomas respiratorios, apunto.

En otro orden, la Dra. Lucia Pirotta informo que desde el Ministerio de Salud, nos detallan que Argentina está controlando, porque no está en nuestro país, y de ahí el control en el ingreso de las personas, igual hay dos hospitales en la provincia de Buenos Aires, en caso de tener pacientes aislados en internación (Ezeiza y Vicente López), adecuados en caso de que llegue un paciente con estas característica.

Finalmente trajo tranquilidad al decir que en caso de sospecha no dejar de hacer la consulta médica ya que en caso de fatiga, dolor muscular, síntomas respiratorios como tos, y no se ha estado en los últimos días en contacto con personas contagiadas, no es coronavirus, dijo.