COVID-19: Promueven investigaciones con un antiparasitario de amplio uso en bovinos

El Dr. Carlos Lanusse, director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (Civetan), confirmó que el efecto antiviral de la ivermectina podría ser utilizado para inhibir la replicación del COVID-19, pero al mismo tiempo pidió cautela respecto al tema dado que todavía resta realizar estudios al respecto.

«Es una buena noticia en un contexto en donde se prueban muchas cosas», comentó Lanusse. El cientifico argentino lidera en el mundo los estudios sobre la aplicación de la ivermectina en animales y ahora se trabaja para implementar un ensayo con pacientes en un nivel inicial de infección.

El desafío es encontrar la dosis que se puede aplicar para frenar la replicación del virus. Estos estudios se profundizaron luego de que científicos australianos publicaron un Paper con los resultados de los ensayos «in vitro» (laboratorio). Lo que se busca ahora es replicar esto «in vivo».

Cabe destacar que la ivermectina está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para el uso en humanos y se utiliza para combatir enfermedades como el VIH, el dengue, la gripe, el Zika o la sarna.

Acerca de Carlos Lanusse

Es Profesor Titular de Farmacología Veterinaria, FCV-UNCPBA, investigador Superior del CONICET, Director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, y Director del Centro Científico Tecnológico CONICET Tandil. A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones, entre ellas: Premio Graduate Research Award de la American Association for Veterinary Parasitology (1991), Premio Bernardo Houssay de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación (2003), Premio Bayer de la Academia de Agronomía Y Veterinaria (2006),

Premio Sociedad Medicina Veterinaria (2011), Research Award de la American Academy of Veterinary Pharmacology (2011), Premio Bunge & Born (2011), Premio Centro de Estudios de la Industria Químico-Farmacéutica (2013), Diploma al Mérito Fundación Konex (2013), Premio Konex Platino (2013), Premio “Excellence in Research Award” (2015) otorgado por la World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP), además a fines del año 2018 fue distinguido por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, España.

Fuente: Infosudoeste