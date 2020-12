Continuando el legado: Restauraron el Comité UCR Facundo Quiroga

En la jornada de este domingo 20 integrantes de la línea “Estilo Radical” junto a un grupo de jóvenes visitaron el Sub Comité Quiroga de la UCR donde realizaron tareas de restauración, limpieza y pintura.

El grupo de vecinos coo Valentin Castagnino, Sebastian Battistella, Milagros Lorenzoni, Federico Defunchio y Miguel Samudio, acompañados por Luis Secreto. Fueron recibidos por Walter Bertolini, Adriana Lanzi y Mabel Giusti con quienes compartieron unos minutos comentando la actualidad del centenario partido, informaron desde el espacio partidario

El motivo principal de la visita fue remozar y emprolijar la sede partidaria de aquella localidad. Se realizaron tareas de albañilería y pintura principalmente en el frente como se aprecia en la imagen. Finalizada la tarea y antes de emprender el regreso se compartió un almuerzo donde el tema de conversación fueron las mejoras que aún faltan hacerse y que ameritan una nueva visita, indicaron en una comunicación.

Dicho Sub Comité no es menor, fue el espacio que comenzó a recorrer políticamente el ex Intendente Walter Battistella, además “Estilo Radical” se identifica con el pensamiento político del radicalismo que pregonaba Battiestella.