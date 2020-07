Con una fuerte presencia policial, se realizó un nuevo banderazo en Avellaneda que se replicó en distintos puntos del país

Avellaneda, la ciudad que vio nacer a Vicentin, volvió a ser el foco principal del banderazo de productores y vecinos que manifestaron su rechazo por el intento del Gobierno de tomar el control de la empresa agroindustrial.

En esta oportunidad la particularidad fue la fuerte presencia policial que intentó dividir a los vecinos de Reconquista, ciudad que está pegada a la localidad de Avellaneda, con un operativo que desde el lugar aseguraban que había sido ordenado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

La concentración se realizó por la tarde sobre Ruta Nacional 11, frente al Monumento a la ciudad, y luego se realizó una marcha hasta el Instituto Reconquista.

El banderazo se replicó en distintos puntos del país en reclamo por la República y por la libertad. Desde el movimiento Campo+Ciudad compartieron imágenes desde Córdoba, Arrecifes, Rosario y Villa Maria. Pero también hubo movilizaciones en la Capital, en la avenida 9 de Julio, y especialmente sobre el obelisco.

En el monumento a la Bandera, en Rosario, la marcha mostró rechazo no solo al intento de expropiación de Vicentin, sino que también se reclamó por distintas medidas tomadas por el Gobierno: “Estamos acá con mis amigas por la libertad, porque este gobierno nos está dejando sin reservas, sin exportaciones, sin libertad”, comentó a Rosario3 un vecino movilizado.

Otra mujer comentó: “Nos quieren encerrados, a este gobierno le conviene este contexto”. Y cuestionó medidas de prevención como el uso del barbijo. “Quiero vivir en una república, no en Venezuela. Quiero un presidente estadista, no un títere”, dijo un hombre que también había llegado al Monumento.

Muchos manifestantes también expresaban su “repudio” a la liberación de “corruptos como Amado Boudou y Lázaro Báez”.

Contramarchas

En Reconquista, Santa Fe, también se produjo una concentración de quienes apoyan al gobierno en su decisión de intervenir la empresa Vicentin.

La convocatoria a esta manifestación fue realizada por la Multisectorial por la Soberanía Nacional y el Trabajo Regional, en sintonía con otras manifestaciones en el país «en apoyo al gobierno nacional conducido por Alberto Fernández», con las siguientes consignas:

Por la soberanía nacional y la producción.

En defensa del trabajo y la producción en nuestra región.

Por la no extranjerización de la empresa Vicentín.

Por las políticas nacionales contra la pandemia.

En apoyo a las políticas del presidente Alberto Fernández.

De la convocatoria por la Multisectorial por la Soberanía Nacional y el Trabajo Regional, participaron:

Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Departamento General Obligado y San Javier – – ATE Reconquista – SITRAM Reconquista – UOM Reconquista – UNIDAD CIUDADANA de Romang – CTA General Obligado – Partido Justicialista de Malabrigo – Consejo Departamental del partido justicialista- Ángel E. Dorado: sec. Gral. SITRAM Avellaneda – Partido Justicialista Avellaneda – Norte Amplio por los Derechos Humanos – Mesa Intersindical del Norte: SADOP, UPCN, SAT SAID, Sindicato de Obreros Curtidores, SITRAM Reconquista y Avellaneda- Judiciales ) Mesa de Encuentro Barrial – Movimiento de Mujeres Peronistas – Movimiento Evita Reconquista – Juan Carlos Crudeli: Concejal de la Ciudad de Romang- Centro José Gervasio Artigas Reconquista – Agrupación Jauretche de Romang – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Frente de Mujeres y Diversidad Sexual Evita Reconquista – LÁ teatral – Agrupación en Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural – Asociación Civil Barrio Don Pedro Avellaneda – CTEP: Confederación de Trabajadores de la economia popular – Agrupación Compromiso Docente – FSP: Frente Social y Popular Reconquista – PTP: Partido del Trabajo y del Pueblo Reconquista – CCC: Corriente Clasista y Combativa Reconquista – APINTA – Fundación Juntos por la Inclusión Reconquista. Radio Bicentenario 98.3 – Mujeres Rurales y Campesinas Campo Hardy y zona. Ex presos políticos de Coronda en la Asoc. Civil El Periscopio – CTA DE LOS TRABAJADORES Provincia de Santa Fe -Patricia Mounier: Diputada Nacional – María de los Ángeles Sacnun: Senadora Nacional por santa Fe – Carlos Del Frade: Diputado provincial – Lucila De Ponti: Diputada Provincial – Luis Rubeo: Diputado provincial – Enrique Marín ex diputado provincial – Soledad Zalazar: Ex concejala – Darío Vega: Concejal de Las Toscas – El frente nacional campesino departamento vera y obligado – Mirta Noemí Vallejos, Concejal de la ciudad de Florencia – Jorge Carlos Dubouloy: Vicepresidente de Comuna de Campo Hardy – UOM Villa Constitución – HIJOS Reg. Santa Fe – Sec. De DDHH CTA nacional – Memoria Colectiva UNCO Universidad del Comahue – Partido Nuevo Encuentro-MAP Santa Fe – Pablo González, Sec General UOM Seccional Villa Constitución – Corriente Agraria Nacional y Popular CANPO – Asociación de ex presos políticos Peronistas 22 de Agosto Rosario – Naturaleza Viva Guadalupe Norte – Mesa Intersindical de DDHH: CTA de los Trabajadores-CGT- CTA Autónoma: 41 federaciones y gremios- Instituto Futaleufú de Esquel – Foro Contra la Impunidad y por la Justicia Santa Fe -Luciano Vigoni Ex Director P. Nueva Oportunidad – Diputada Matilde Bruera – Gerardo Rico. Sec. Gral. del movimiento evita Santa Fe – Eduardo José Arguelles, ex Concejal UCR Vera- FESTRAM -Federación de Trabajadores Municipales – Fundación igualar – USINA, del pensamiento nacional y popular – Vía campesina – Seamos libres – UTEP- J.P. Evita Nacional – UES: Unión de estudiantes secundarios – Frente agrario Evita – Mercado popular rosario – Cooperativa el ceibo – Jardín victoria Walsh de Rosario – Movimiento nacional campesino indígena – Frente de inquilinos – Partido ciudad futura Rosario – F.T.C.I.O.DyA.R.A: Federación Aceitera y Desmotadores- S.O.E.I.A Capital Federal – Sindicato Aceiteros y Desmotadores ( Entre Ríos)- S.O.E.I.A.D.A.: SANTIAGO DEL ESTERO – S.O.E.A.D.: San Luis- S.O.E.A.T: Tancacha Córdoba- bloque de diputados provinciales » PJ FRENTE de TODOS».

Fuente: AgrofyNews