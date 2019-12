Con cambios, Kicillof busca que se aprube la ley impositiva el 7 de enero

Ya es un hecho que el próximo martes 7 de enero se llevará adelante un nuevo intento del oficialismo de concretar la ley impositiva que definirá los gravámenes que abonarán los bonaerenses el año próximo.

La misma fue frustrada la semana pasada por el bloque de Cambiemos, que hizo notar su supremacía en el senado, en rechazo a ciertos puntos del proyecto, pero principalmente al aumento de los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano. El mismo, decretaba un incremento en el pago de hasta el 75% para las viviendas de mayor valuación mientras que se establecía entre un 15% y 35% para las menos valuadas.

Axel Kicillof no ocultó su malestar cuando su paquete fue rechazado. «Si la oposición no colabora va a haber un problema”, sentenció por Radio 10. “No tener ley tributaria deja a la Provincia con problemas pero también a los municipios”, aseguró en el mismo tono.

Desde el oficialismo remarcan que «casi nadie» vería una actualización de sus egresos en impuesto inmobiliario mayor que la inflación y si los legisladores opositores no acompañan la medida generaran “graves perjuicios” para los municipios bonaerenses.



Claro, dentro del «casi nadie» de Kicillof se encuentran un numerosa cantidad de personas que verían aumentados sus impuestos a un valor muy superior al de la inflación anual. «Queremos modificar algo de esa ley, porque lo consideramos mejor. Un aumento de los impuestos por encima de la tasa inflacionaria es un error, la clase media y media alta siempre soporta los mayores aumentos impositivos” declaró el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores bonaerense, Roberto Costa ayer por Radio 10.

Mas allá de su arremetida contra la oposición, el gobernador está abierto a dialogar y modificar puntos del proyecto en «la medida que no se desvirtúe el espíritu de la ley”. Y es justamente en el aumento de los impuestos donde estaría el foco para modificar, seguramente se ajuste a una cifra mas cercana a la inflación. Se trata del factor que mas reparo presenta en el bloque Cambiemos.

Con el proyecto nuevamente enviado para su debate en el marco de nuevas sesiones extraordinarias, desde el oficialismo hay optimismo para que el 7 finalmente se apruebe la ley : «Se va a destrabar, habrá un pequeño cambio en los coeficientes, serán menores para poder satisfacer a la oposición», asegura un colaborador de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario.

Por lo pronto, Kicillof recibirá a intendentes de Cambiemos este jueves, seguramente mayoría representantes de la UCR debido a la decisión de dirigentes del PRO de no asistir. La reunión estaba prevista desde antes que la ley fuera rechazada la semana pasada, por lo que el mandatario bonaerense esperaba llevarla a cabo con la ley ya sancionada.

Desde el PRO argumentan su ausencia con que la reunión no fue tratada para discutir el proyecto, porque claramente el gobernador claramente ya la daba por sancionada antes de la misma: “Se quiso instalar como que la reunión es con motivo de la Ley Impositiva y no es así. Es algo que estaba planeado previo a su tratamiento. No me queda claro cuál es el fin”, expuso un dirigente del partido.

Será cuestión de esperar las nuevas modificaciones para tener una idea más clara de lo que pueda suceder con la ley, porque esta claro que, de mantenerse así, el Frente de Todos no logrará el quórum requerido.