Cómo afecta la pandemia al desarrollo de la producción porcina

El reconocido especialista de INTA Marcos Juarez, Med. Vet. Jorge Brunori subrayo que el sector porcino esta como la mayor parte de las cadenas productivas del país pasando por una incertidumbre y tratando de acomodar a la situación actual y que fue inesperada, en especial por entrar en un periodo de cuarentena, de lo que no estamos acostumbrados, nunca se había realizado en el país y que el Gobierno tuvo que tomar de manera acertada pero abrupta, y eso genera un desorden, ya que nos priva de hacer distintas cuestiones sociales y entramado productivo.

Esto acarreo problemas logístico, de circulación, provincias que tomaron medidas de transito referente a la nacional, hubo problemas de abastecimiento, y el ida a día fue solucionado un poco el problema, indico.

Sin embargo Brunori puso el acento, en que esto impacta en el consumo interno, que al no poder salir, no poder trabajar, hace que la gente sea mas restringida en sus compra, e impacta en un producto como el porcino que apunta al mercado interno, destaco el técnico de INTA y agrego que se estima una caída del 20%, todo depende de la duración de la cuarentena, que no se puede predecir, evaluó.

No obstante Jorge Brunori sobre todo, alentó a cuidarse en la salud y seguir todo lo que sea necesario con esta cuarentena y nos iremos acomodando, como se adecua el sector para transcurrir este tiempo sin el menor de los inconvenientes posibles, indico.

Finalmente dijo que cada productor tendrá que ir teniendo una planificación diaria y tratar de acomodarnos al mercado local, regional de la mejor manera posible, no hay una receta para paliar estos momentos,