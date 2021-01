Club San Martín renueva sus canchas de bocha

Las sub comisiones de las disciplinas deportivas de Club San Martín están trabajando en distintos aspectos, en especial aquellas que por cuestiones de esta pandemia donde sus deportistas al hacerlo en equipo o bajo cubierta, no pueden practicar sus deportes, sus directivos, si trabajan en reacondicionar las instalaciones y en la sumatoria de socios, tal como lo es en esta oportunidad la Sub Comisión de Bochas del Club.

Asumida la nueva Comisión Directiva, encabezada por Guillermo Guaragna quien instruyo la continuidad de los proyectos de Club San Martín, también animo a reconvertir espacios de la institución que este año celebra su 80° aniversario.

En ese sentido los bochofilos pusieron manos a la obra, para la que ya dejaron en excelentes condiciones la cancha de bocha con PISO SINTETICO, con pintura especial, ya lista para cuando se habilite la actividad a jugar, mientras que la superficie de tierra se la está haciendo a nueva, explico Jorge Alberto Soccodatto, quien se ha puesto al frente junto a otros en el trabajo.

El destacado artista folclórico, también un apasionado por las bochas destaco que la nueva Comisión Directiva nos ha solicitado que concretemos obras y esto debe ser un lujo y San Martín vuelva a ser lo que fue en Bochas, al tiempo que recordó el trabajo que realizo en el lugar don José “Don Mario” Gramatico y otros amigos de las bochas”.

Es por eso que estamos dando todo nuestro esfuerzo para que sea un lugar decoroso y darles la bienvenida a los mayores deportistas de esta disciplina en el país, ya que aspiramos a tener encuentros nacionales.

En cuanto a las obras también se está trabajando en reacondicionar el servicio de cantina, constituir la Sub Comisión de Bochas y la sumatoria de socios, por lo que invito a pasar por el club a quienes quieran sumarse.

Cancha con piso sintético una de las pocas en la región.

“La cancha con PISO SINTETICO de San Martin es una de las pocas que hay en la región”, dijo el bochofilo. En 9 de Julio hay dos en Libertad que están sin uso y una privada, conto.

“Hoy hacerla sería muy imposible por sus materiales (tiene un hormigón de 10 cms. una capa especial de 2cms que amortigua el golpe y pintura especial para este tipo de espacio), quien la proyecto en San Martín fue un visionario y un acierto total”, indico.