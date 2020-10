Club Ciudad 9 de Julio lanza una rifa con 700.000 pesos en premios

La situación que se da en las instituciones deportivas empieza a ser critica, en especial aquellas que no tiene disciplinas deportivas, hoy habilitadas por el gobierno provincial. No obstante las que si tienen esos deportes (tenis, hockey, golf, basquet y futbol infantil), solo para entrenamiento, solo les permite costear los profesores y no mucho mas.

Es que la pandemia los dejo «off side», siendo que son un espacio que aportan a la salud física y emocional.

Dentro de las instituciones en esta situación es el Club Ciudad 9 de Julio que con solo tres años de vida, ya habían logrado desarrollar distintas actividades y auto financiarse, con la cuota social, aporte de colaboradores, patrocinadores, socio fundador y realización de cantinas, nos daban el combustible necesario para el crecimiento Institucional y deportivo, reconocio su Director, Prof. Walter Daffara, también impulsor de este desafió en el 2017.

Según reportaron desde la institución de calle Mitre y Balcarse, la entrada más importante en lo económico, se manifestaba con la semana del estudiante, otro ingreso interesante, es el servicio de canchas de futbol 5, para el que se invirtió en un césped sintético. En ambos casos, la pandemia nos quitó la posibilidad de realizar la semana estudiantil y nos mantuvo cerrado el mundo del futbol 5 desde mitad de marzo.

En la institución «azul» subrayaron en una nota que hace más de 7 meses que estan sin poder abrir el SUM, sin Patín, hándbol, vóley, zumba, etc., sin poder festejar los cumpleaños, ni alquilar para reuniones familiares, nos encontramos con una importante acumulación de pasivos, tales como el alquiler del predio, boletas y demás gastos fijos que hacen al mantenimiento integral del club, reconocieron.

Por estos motivos, sin querer bajar los brazos al DEPORTE local y zonal, sobre todo nuestras 2 puntas de diamante que son el HANDBALL, único club que lo practica en nuestra ciudad y participa de torneos regionales contando con equipos femeninos y masculinos y el VOLEY, que desde hace 3 años, representa a nuestro distrito en varios torneos zonales.

Su presidente, Sonia Hernandez, informo «hemos decidido salir a la cancha con una RIFA, que nos permita cubrir los gastos adeudados del periodo, abril a diciembre 2020 y poder comenzar el 2021 sin problemas y con inmensos deseos de continuar con nuestro proyecto superador».

Confiamos en que la Ciudad de 9 de Julio y su distrito, apoyará esta iniciativa adquiriendo esta rifa, que nos permitirá seguir pensando en lo que significa el deporte para nuestros jóvenes, la actividad física, sociabilizar, formar el carácter, el desarrollo de la personalidad y gran cantidad de valores que solo y únicamente a través del DEPORTE, serán estimulados», indico la directiva del Club Ciudad 9 de Julio.

Acerca de la rifa, denominada «1era. Rifa Club Ciudad», la misma cuenta con Decreto Municipalidad de 9 de Julio N°1306/2020, y tiene un costo de $3.500 pesos y se puede pagar de contado o en 10 cuotas de 350 pesos.

Premios

PREMIOS FINALES: 400.000 (primer premio); 80.000 (segundo); 40.000(tercero): 20.000 (cuarto) y 10.000 (quinto) Órdenes de compra.

PREMIOS MENSUALES: 8.000 (primero); 4.000(segundo) y 2.000(tercero) órdenes de compra

Primer sorteo sábado 26 de diciembre por Quiniela Nacional Nocturna y así todos los últimos sorteos de cada mes hasta agosto 2021.

Sorteo final: sábado 25 de septiembre 2021 por Quiniela Nacional Nocturna.

PREMIOS PAGO CONTADO: 18.000 (primero): 6.000(segundo) Órdenes de compra.

Sorteo sábado 13 de marzo 2021 por Quiniela Nacional Nocturna.

Comercialización de la RIFA: CLUB CIUDAD, Mitre 170 de lunes a viernes de 18 a 21 hs. (con uso de tapaboca y distanciamiento)

Redes Sociales: Facebook Club Ciudad 9 de Julio ; Instagram: CLUBCIUDAD9DJ

Telefónicamente: 2317 488081/ 583028.

Te la alcanzamos a tu domicilio si vivís en 9 de Julio, envíos a todo el país, podes pagar con transferencia bancaria.