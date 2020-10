Chivilcoy: Dos concejales del FdT » rompieron» y armaron bloque propio

Dos concejales chivilcoyanos vinculados al randazzismo rompieron con el bloque del Frente de Todos y armaron un nuevo espacio, luego de que el exintendente Ariel Franetovich -referente del espacio- cargara contra La Cámpora a nivel nacional y local.

Se trata de Fernando Laurito y Claudia Bogliolo, quienes luego de un trabajoso acuerdo de todo el peronismo local se sumaron al Frente de Todos en las elecciones pasadas, que llevaron como candidata a intendenta a la también concejal Constanza Alonso, muy cercana a Máximo Kirchner.

Aunque los ediles no expusieron las razones, su decisión estuvo acompañada por un fuerte “prólogo”: la semana pasada el exintendente Ariel Franetovich, del riñón de Florencio Randazzo, acusó a los dirigentes de La Cámpora de “soberbios”.

En efecto, el dos veces jefe comunal chivilcoyano, Franetovich dijo que la agrupación kirchnerista “fue por intendentes que trabajaban por Néstor y por Cristina” y terminó responsabilizándola por la derrota en municipios bonaerenses en las elecciones del 2015, que le permitieron a María Eugenia Vidal llegar a la gobernación bonaerense.

“Lo que era algo bueno, terminó siendo exclusivo: si no sos Cámpora, no sos nada. Hubo como esa familia que le va bien, que hereda una empresa, y se empieza a despilfarrar acciones”, comparó Franetovich, quien además le atribuyó a la agrupación K “un grado importante de soberbia” y “una conducción que no fue adecuada”.