Chemes: “La mayor carga en el precio de alimentos es el componente impuestos, un 40 a 50%”

El Gobierno argentino que trabaja por una convocatoria a empresarios y gremios, que a su vez habla de consensos y potenciar la producción, dejo deslizar en los últimos días y lo confirmó hoy domingo que no es tan así, ya que «que culpa al agro de ser responsable” del aumento de los alimentos y para que ello no suceda “hay que desacoplar los precios locales de los internacionales”.

Tal como publicáramos, tras las declaraciones de Cecilia Todesca el pasado jueves, el presidente Fernández redoblo la apuesta en una entrevista dada hoy a Página/12, al decir «el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan».

También dijo que «el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales.

Es claro que estos anuncios buscan también tapar los serios errores económicos y los desmedidos aumentos del combustible en el país que en el término de dos meses ya se incrementaron en un 10%, y que de cierto impacta en toda la cadena. Claro ejemplo de ellos, se dio el pasado jueves cuando las cámaras del transporte acordóaron un aumento del 22,5% especialmente por los aumentos que tuvo gas oil, y que de hecho esto impacta en el precio final de los alimentos. Sobre el aumento y control del combustible de eso no habla el gobierno, expreso un comerciante del rubro cárnico a El Regional Digital.

Desde el agro no paran de decir que la incidencia de los granos es baja sobre los alimentos finales, y para la Mesa de Enlace las declaraciones del gobierno, es seguir con una provocación, no han hablado con nadie y lo que plantean que esperan una propuesta nuestra es una mentira. Es un paquete de provocación que están armando, generando incertidumbre para desconcertarnos», dijeron en la Mesa de Enlace en declaraciones al Diario La Nación.

Para Jorge Chemes, presidente de CRA, las declaraciones de Fernández muestran una equivocación con respecto al campo como supuesto responsable de la suba de los alimentos, explicando que la mayor carga en el precio de los alimentos es el componente impuestos, un 40 a 50%.

El Gobierno en lugar de decirnos que desacoplemos los precios tendría que rever su situación y bajar los impuestos a los alimentos. Eso produciría una baja», señaló Chemes en comunicación telefónica con El Regional Digital.

Según el matutino porteño, en campaña, el presidente Alberto Fernández le había prometido a los dirigentes del campo no tomar medidas que pudieran afectar al sector sin antes consultar. Les habló de cerrar el conflicto de 2008. No lo hizo. Apenas asumió, subió las retenciones y la última reunión con la Mesa de Enlace, ya consumado el acto, fue el 23 de diciembre de 2019. De ahí para acá no hubo más encuentros con la Mesa de Enlace. En la Mesa de Enlace están en contacto para tratar de tener mañana una reunión virtual para analizar la coyuntura.

Hoy la soja tributa una tasa del 33% en tanto que el trigo y el maíz lo hacen en un 12%. Por la ley vinculada con la emergencia de 2019 el Gobierno puede subir tres puntos más en trigo y maíz, pero ya está en un tope en soja (se exporta en un 95% sin incidencia sobre el precio interno). Cualquier cambio extra debería pasar por el Congreso.