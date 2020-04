Carlos Casares: Confirman dos casos de coronavirus

El jefe comunal de Carlos Casares, Esc. Walter Torchio dio a conocer en la mañana de este martes 7, que de acuerdo al informe medico, dos vecinos de su distrito dieron positivo a Covid-19(coronavirus)

Apesumbrado por la noticia que le correspondía dar en la cuenta de facebook de Prensa Casares (órgano de comunicación del municipio de Casares), refirió si bien no deja de ser una preocupación, hasta ahora era una sensación, pero hace una hora nos confirmaron.

Se trata de dos personas de las 20 en seguimiento, cumplen su cuarentena en sus domicilios y evolucionan favorablemente, refirio.

No obstante Torchio alentó a sus convecinos, en que esta situación permite entender el valor del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pidió.

Sobre estas dos personas contagiadas, no adquirieron el virus en la ciudad, si fueron participe de un viaje donde si se contagiaron.

Carlos Casares se suma a otros dos distritos de la4ta. seccion que reportaron contagios de Covid-19, Junin y Bragado.

Desde Carlos Casares en dicho informe alentaron y recomendaron el uso de barbijos, disminuye el contagio, pero la obligacion es quedarse en casa, indicaron los facultativos que estaban junto al Intendente Torchio.

Publicado por Prensa Casares en Martes, 7 de abril de 2020