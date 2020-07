Bragado suma un nuevo caso de covid-19. Es una profesional de la salud

Una mujer sanitarista de 49 años es el nuevo caso positivo reportado este sábado a la tarde por el Comité de Crisis de Bragado, el séptimo en el distrito desde el inicio de la pandemia, informo el sitio Bragado Informa.

Según confirmó la doctora Mónica Pusso, es una obstetra que trabaja en Suipacha y que no presta servicios en otro lugar. Es asintomática y esta atravesando la recuperación en su domicilio. La responsable de la Secretaría de Salud dijo que no hay contactos estrechos aislados relacionados a este caso.

Dijo que la profesional infectada viajaba sola en su auto hacia su trabajo y cumple dos guardias semanales. En Suipacha hay 17 casos confirmados y se transforma en una zona caliente luego del fallecimiento de un médico que viajaba al AMBA.

La paciente tiene una hija menor, la cual no está viviendo con ella para preservarla y; no ha tenido contacto con nadie, solo; hizo dos salidas a comercios, manteniendo las distancia pertinente, con barbijo y; en los locales comerciales; también tenían las medidas de bioseguridad apropiadas; por lo cual no se lo considera contacto estrecho; por este motivo “no hay personas de Bragado aisladas por este caso” finalizó Pusso