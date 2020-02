Beto Quiroga: “En el suelo se ha reducido la cañería de porosidad que permite captar el agua de lluvias»

Mientras se espera una campaña 19/20 con muy buenos rindes de la gruesa, se desarrolla el ensilado de maíz, se comienza con la implantación de las primeras pasturas, también en el campo, en especial el área agrícola y ganadera, se piensa en diagramar al campaña 20/21.

Con ese objetivo en la última semana Sociedad Rural de Carlos Casares junto la AER INTA Casares, La Chacra Experimental Belloc y empresas llevaron adelante una charla que tuvo como análisis los “verdeos de invierno, pasturas y cultivos de cobertura como estrategias”, para lo que se contó con la disertación del Ing. Agr. Oscar Bertin, ex INTA y asesor privado de Semillas Biscayart y del Ing. Agr. Alberto Quiroga, de INTA Anguil, especialista en suelos.

“Estamos en febrero y es fundamentalmente un mes estratégico para hablar de los cereales de invierno, ya sea desde forrajes como aquellas contribuciones que pueden dar distintos cereales, para mitigar algunos conflictos que se están presentando en el campo y que no tienen que ver con dinero, sino con la salud física de los suelos” dijo el Ing. Quiroga, quien también agrego, “hoy no tiene que llover mucho, sino se nos encharca los lotes, el agua se demora en entrar a la superficie, y es producto de que en el suelo se ha reducido la cañería de porosidad que permite captar el agua de lluvias”, advirtió en dialogo con El Regional Digital.

Quiroga describió que esto genera muchas dificultades, como encharcamiento, falta de oxígeno. Las pasturas quieren regresar y al analizar los últimos 30/20 años de agricultura, los niveles de fosforo cayeron mucho. Nos encontramos con 5 partes por millón, una raíz muy sensible si hablamos de alfalfa para abrirse paso en el suelo por la compactación que tiene, por lo que no persiste no más de tres año, y esto llama la atención, ya que una inversión en pastura perenne es una inversión más que importante y es un recurso forrajero para tener un aporte de 4/5 años, y apenas llegas a tres, y esto es muy vinculado a la parte física del suelo, analizo el técnico de INTA Anguil, que en marzo próximo disertara en el Ciclo de Charlas de Sociedad Rural de 9 de Julio.

En que colaboran los cereales

En el afán por mejorar la salud del suelo, Alberto Quiroga estimo que quienes colaboran son un centeno, que genera un volumen de raíz que puede llegar a 10 km por metro cuadrado, y en los meses libres de un cultivo a otro, es un muy buen tiempo para recuperar la salud física, recomendó.

En ese sentido, “Beto” Quiroga subrayo que hay al menos 22 aplicaciones reconocidas hoy en campos de productores donde los cultivos de cobertura (CC), pueden ayudar, por lo que hay que establecer criterios para su uso, sabiendo que me hace falta en el lote, apunto.

Cultivos de Cobertura

Finalmente al referirse sobre CC, Quiroga analizo que «hay aspectos críticos de la salud del suelo, donde el CC puede ayudar, pero hay otras donde no alcanza, ya que si perdimos materia orgánica, el Cultivo de Cobertura es muy difícil que se recupere la materia orgánica y no le podemos pedir que me la devuelva», por lo que pidió ser critico en la estrategia a tomar.