Barroso recibió a comerciantes y resalto que con el nuevo horario comercial, luego del mismo no se debe circular

En la mañana de este martes el Jefe Comunal de 9 de Julio, Mariano Barroso encabezo una reunión en su despacho con un grupo de comerciantes de distintos rubros, que ven que en distritos vecinos, colegas encuentran “cierta flexibilidad municipal”, por lo que el Intendente local les refirió que en su caso se ata a la normativa presidencial.

En dialogo con medios periodísticos, esta mañana Barroso puntualizo que toda actividad que no está delimitada en el DNU, no está habilitada en esta cuarentena, mas allá de que estamos atendiendo a todos, donde explicamos y releemos el mismo y no es una potestad que tenemos los intendentes del país. El presidente ha sido muy claro, hay una cuarentena selectiva y lo decide el Ejecutivo, dijo al referirse sobre normativas que habilitan distritos vecinos, y agrego “ninguna ordenanza municipal está por sobre un Decreto nacional o provincial”, explicando así que a partir de la flexibilización que Nación o Provincia impartan a partir de allí se trabaja en el plano local, sostuvo ante la consulta de El Regional Digital.

Sin embargo dijo que se trabaja sobre el armado de las situaciones que se dan en 9 de Julio para que cuando lo pida la Provincia se lo podamos entregar y así pasar por un filtro.

También dijo que la Ministra de Gobierno, Teresa García ha solicitado a los intendentes que informen que ordenanzas han creado ante esta pandemia, porque lo creen adecuado, entonces se busca conocer lo que se está regulando por fuera del DNU y en nuestro caso respetamos la decisión presidencial, subrayo.

Referido a la imposición de restricciones horarias en el marco de la pandemia de Coronavirus -instancia que comenzó a regir hoy martes-, Barroso resalto que el horario establecido, de 9 a 18 hs., no solamente afecta a la actividad comercial de los rubros considerados esenciales, sino también a la circulación de los vecinos por la ciudad, salvo las excepciones naturales en caso de emergencias, personas afectadas al área de salud o seguridad, y productores agropecuarios.

De esta manera, salvo los casos mencionados, NINGÚN VECINO podrá circular por la vía pública fuera de ese límite horario, siendo imprescindible el cumplimiento de esta normativa para aplicar la premisa de cuidarnos entre todos y extremar las medidas de precaución ante la pandemia.

Por ello, se recomienda a los vecinos no realizar innecesarias filas esperando aperturas de comercios, centros de pago de servicios o cualquier otro tipo de local, fuera de los límites horarios mencionados, ya que quienes infrinjan la disposición sufrirán contravenciones y serán sancionados, conforme a las directivas que cumple en este sentido la Policía Comunal.