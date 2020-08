Autoridades municipales y policiales solicitan RESPONSABILIDAD a los VECINOS

El buen tiempo que nos acompañó el fin de semana fue propicio para que los espacios públicos de la ciudad estuvieran colmados de vecinos.

Si bien es atendible la necesidad de esparcimiento, desde la Municipalidad de Nueve de Julio se vuelve a insistir para que se cumplan los protocolos de distanciamiento y uso del barbijo, indicaron en un informe de prensa.

Ademas subrayaron que el nuevo DNU presidencial prohibió las reuniones sociales en todo el país, por lo que se solicita a todos los vecinos que respeten las normativas vigentes.

Desde el municipio, se agradece una vez más a todos los nuevejulienses por el esfuerzo realizado hasta el momento, porque gracias a ello nos encontramos en una situación favorable dentro del contexto general de la pandemia, no obstante que se vuelve a apelar a la responsabilidad social, a seguir cuidándonos, sin relajarnos, para poder continuar en Fase 5, logro que conseguimos juntos.

En tanto el Sub Comisario Bruno Sbrissa. titular de la Estación de Policía 9 de Julio recordó que el DNU no termino e insitio en el distanciamiento, el uso de tapabocas y evitar reuniones, por lo que recomendó atenerse a las leyes, para no tener que enfrentar procesos judiciales, cuyas multas son cuantiosa en cuanto a lo economico.