Ante la falta de respuesta de AFIP: Contadores manifiesta un destrato a contribuyentes y profesionales

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires expresó la preocupación que genera en los profesionales la falta de respuesta de la AFIP ante los graves problemas verificados al momento de acceder a la página web del Organismo, indispensable para poder llevar a cabo las presentaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de sus comitentes.

«Las consecuencias de esta situación van mucho más allá de la imposibilidad de presentación de una Declaración Jurada o confección de un volante de pago. En muchos casos la actividad económica requiere de autorizaciones que se deben obtener desde la página, y que obviamente tampoco pueden ser generadas», dice la publicación del Consejo en su página web.

La falta de funcionamiento de la página de AFIP durante extensos intervalos de tiempo tornó altamente compleja e impredecible la tarea de los profesionales de las ciencias económicas. «Una extensión de 18 horas del plazo límite para la presentación de la moratoria resulta a todas luces insuficiente, teniendo en cuenta, además que los problemas de acceso continúan durante el día de hoy», aseguran desde la Institución.

«Creemos firmemente que la Administración debe suspender los vencimientos», se puede leer en la publicación realizada por la entidad que representa a más de veinte mil profesionales de las ciencias económicas en la Provincia de Buenos Aires. «Mientras no se solucione en forma integral el problema suscitado no pueden producirse vencimientos de ninguna naturaleza, no deben aplicarse sanciones por incumplimiento y debe realizarse una reprogramación de la agenda con plazos acordes, a partir de la solución definitiva al funcionamiento de la página web», completan.

Finalmente, insisten con que «los profesionales tenemos el derecho de planificar nuestra tarea para trabajar en forma previsible y con dignidad. Y es obligación del Organismo de aplicación generar las condiciones para que ello suceda. Además de haber sido considerados como un gasto para las unidades económicas, recibimos este destrato en las condiciones de trabajo que resulta absolutamente inaceptable».

Cabe destacar que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia apoya todas las gestiones llevadas a cabo por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que representa a los 24 Consejos del país, sobre esta problemática.