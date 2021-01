Ante el fallecimiento de sus padres, la Senadora Defunchio y familia agradecen el acompañamiento

Como muchos saben, este principio de año está siendo de lo más duro para mí y mi familia. Me tocó perder a mi madre y a mi padre a causa del Covid con una semana de diferencia.

No hay muchas palabras que puedan describir lo que se siente, pero junto a mi hermana María Rosa queremos agradecer profundamente al personal de la Clínica Independencia y del Hospital Julio de Vedia por la atención y el acompañamiento en este tiempo. Al personal médico, administrativo, de limpieza, enfermeras y enfermeros, camilleros y directivos que nos acompañaron y atendieron a nuestra familia con responsabilidad y calidez. Su labor es realmente inconmensurable: frente a la incertidumbre y el cansancio, no dejan de acompañar y estar ahí para cada paciente y familiar.

Agradecemos también las muestras de cariño y respeto que estamos recibiendo en estos días tan difíciles. Gracias a nuestra familia, amigos y compañeros que están siempre.

Por favor, sigamos cuidándonos. No le deseo a nadie pasar por esto. La mejor manera de cuidarse y cuidar al resto ya la aprendimos este año que pasó.

Seamos responsables, ya comenzó la campaña de vacunación que pondrá fin a esta pandemia.

No dejen de registrarse y registrar a sus seres queridos que conviven con factor de riesgo en vacunatepba.gba.gob.ar .