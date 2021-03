Análisis: Bloques de concejales de oposición le descreen a Barroso en su pedido

El discurso del Intendente Mariano Barroso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de 9 de Julio que se dio el pasado lunes 1, fue analizado por concejales del FdT, Unidad Ciudadana y Frente Renovador de 9 de Julio donde coincidieron y celebraron el discurso en la necesidad de buscar consensos, pero en la otra punta aseguran verse sorprendidos cuando escribe con la mano y borra con el codo lo que dice, graficaron.

La presidente del Bloque FdT, Concejal Julia Crespo apunto que el mensaje vuelve a ser repetitivo y no le ha sorprendido el discurso del Intendente, viene siendo lo mismo desde hace cinco años. Es uno detalle de las actividades rutinarias que el municipio tiene que hacer, sin mostrarnos el 9 de Julio que él pretende para los vecinos, dijo y recordó que en el inicio del discurso hizo un llamamiento a trabajar en conjunto y dejar de lado las cuestiones partidarias y queremos que eso realmente sea así y no sea un discurso que todos queremos escuchar, ya que la realidad es que los últimos años nunca fue así, donde a Barroso no le importo los aportes de la oposición», recordó la edil. «Tal vez procede así por que tiene una mayoría en el Concejo Deliberante», disparo.

Por su parte el Concejal Juan Pablo Parise, de Unidad Ciudadana coincidió con Crespo en lo que refiere al llamado de un trabajo conjunto, al tiempo que el discurso, dijo que no difiere a otros ya hechos y dentro de lo planteado no va haber grandes obras con recursos municipales y solo espera lo que le pueda llegar de provincia o nación.

En otro orden Parise menciono que vamos a tener un 2021 según lo dicho por el Intendente será de muchos gastos corrientes que lleva adelante cualquier municipio, con la diferencia que es sin proyección.

También el Concejal Sebastián Malis de Frente Renovador, dijo “celebro el discurso de generar consensos como la forma de llegar a mejores resultados, pero no vemos un discurso en los hechos a lo que está convocando. Son bondades pero entendemos que no transmite una idea innovadora en término de las medidas que hay que tomar», evaluo el concejal massista.

En cuanto a consensos, Malis apunto que el Intendente no menciona ninguna de las recomendaciones o aportes que hemos venido planteando permanentemente como oposición, donde el 90% de los proyectos del HCD salieron por unanimidad, donde son mayoría lo que manifiesta que ha sido la oposición la que ha cedido y acompañado como hemos hecho durante el último año», recordo.

PJ poco transparente

En otro orden los tres concejales rechazaron las palabras del propio Bloque de Juntos por el Cambio que endilgo falta de transparencia al peronismo local, en una comunicacion que dio a difundir.

Julia Crespo manifestó «solo hay que tomarlo de quien viene y en qué contexto se dice, ya que fueron en un tono molesto por nuestras declaraciones de haber asistido a un discurso rutinario y “de un administrador de consorcio” grafico.

Sin embargo Crespo manifestó que las obras hechas por el Intendente Barroso son escasas en razón de la cantidad de funcionarios que tiene su gestión y se molesta cuando les marcamos sus errores, y realiza este tipo de declaraciones.

En cuanto a la “transparencia” Crespo recordó dos temas de este tiempo en cuanto a la transarencia de Juntos por el Cambio, señalando que se modificó una ordenanza del código Urbano para favorecer a la familia del Concejal Horacio Baglietto-canchas de futbol en zona industrial- y se aprobó una modificación del código urbanístico con 15 días en el HCD y no se los dio la posibilidad de consultar con profesionales en urbanismo. Si hablamos de transparencia debemos tener autoridad moral para hablar de ello, dijo.

Pariese también se refirió a ello, donde dijo nos pareció de muy mal gusto el comunicado clasificándonos de poco transparente, cuando nos está llamando a la unidad, mientras que espera que nación y provincia no lo discriminen en su gestión municipal.

Por ultimo Sebastián Malis acerca del denominado PJ poco transparente, dijo que no fue un comunicado de un exabrupto de un concejal sino que fue una gacetilla de todo el Bloque de Juntos por el Cambio, donde hablan que al peronismo nuevejuliense no le gusta la transparencia. Si esa es la forma de buscar consensos, me parece que estamos muy lejos del camino, es una agresión, aseguro.