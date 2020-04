Amenazan a Caroloina Piparo y Diputados de JxC piden garantías de seguridad para la legisladora

El bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense repudió los mensajes de amenaza que recibiera en sus redes sociales la diputados Carolina Píparo, por parte de quien fuera el autor del disparo que terminó con la vida de su hijo en un recordado episodio de salidera bancaria en La Plata en el año 2010.

“Además de expresar total solidaridad con Carolina, desde el Bloque hemos llevado el tema a las máximas autoridades políticas de la Provincia para instarlas a que aseguren todas las garantías de seguridad y protección para ella y su familia”, expresó Maximiliano Abad, jefe de la bancada.

Y agregó: “La medida de liberar el uso de celulares y redes dentro de las cárceles no puede convertirse en una herramienta en favor del delito. Por eso, el Estado debe estar atento y no permitir que esta medida dispuesta en el marco de una crisis sanitaria a escala global como estamos viviendo siga mortificando a las víctimas por el uso intimidatorio, de hostigamiento y amenazante”.

La diputada Píparo compartió en redes sociales los mensajes violentos de Carlos Moreno, quien además de robarle y golpearla, le disparó a quemarropa mientras cursaba el octavo mes de embarazo de su hijo Isidro, que falleció a causa del hecho.

“Es doloroso e indignante lo de Moreno, pero habrá muchos otros que también hostigan a sus víctimas o aprovechan las comunicaciones para comete otros ilícitos. No podemos confundir una necesidad de comunicación con familiares y seres queridos de las personas que están en las cárceles con estos actos violentos y fuera de la ley”, finalizó Abad.