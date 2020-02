Agreden a inspectores de Agricultura en un molino harinero de Pergamino. La empresa dio un comunicado

En una empresa del Parque Industrial de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, inspectores del Ministerio de Agricultura fueron agredidos cuando realizaban una inspección oficial en una firma local.

En este sentido, el Ministerio repudió las acciones sucedidas: «Carlos Bursi, Adrián Restuccia, Daniel Tarefelski y Patricio Fracescotto, empleados de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, dependiente de este Ministerio, sufrieron amenazas de muerte, golpes de puño y palazos, cuando pretendían comenzar a labrar el acta, una vez finalizada la inspección del molino en la que detectaron irregularidades».

Desde el Ministerio informaron que las victimas decidieron radicar la denuncia en la sede de Comisaría Segunda y en virtud de las heridas, la Fiscalía N°5 del Departamento Judicial Pergamino caratuló la causa como Lesiones Leves y Amenazas.

Por la gravedad de los hechos instruyó a la Dirección de Legales a que realice las acciones necesarias para la rápida resolución de este hecho», destacan desde la cartera oficial agropecuaria.

Postura de FAIM

La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) tomó conocimiento de la «brutal agresión» cometida en el día de ayer, contra los integrantes del Cuerpo de Inspectores de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, por parte de personas vinculadas directamente con una empresa del Sector Molinero «desconocida por nuestra entidad».

«El artero ataque buscó evitar violentamente la inspección de rutina del personal mencionado, quienes habían detectado -investigación mediante- la clandestinidad con la que opera el presunto Molino», destacaron desde la FAIM.

La Federación resaltó y alentó la continuidad de las acciones que tan arduamente viene desplegando el Ministerio de Agricultura de la Nación, «para erradicar todo tipo de prácticas desleales en nuestro sector, las que afectan a las Empresas Molineras que históricamente desarrollan su actividad con apego a las normas legales de funcionamiento».

Comunicado de la empresa

Según publico el diario La Opinión de Pergamino, el empresario pergaminense Sergio Levatto por medio de una comunicación telefónica con LA OPINION expresó su malestar por la situación y además rechazó el accionar de un par de empleados de la firma que preside.

“Quería aclarar que estamos en total desacuerdo con los hechos que se registraron en la empresa el pasado jueves y que tomaron estado público a nivel nacional. Como titular de la firma Alimentos Paberfra S.A de molino harinero en el Parque Industrial informo que este suceso fue producto del exabrupto de un par de empleados que están pasando por un problema familiar. Reaccionaron de la peor manera cuando en realidad la reunión con los inspectores era amena y cordial” dijo el empresario y además indicó que “repudio personalmente lo ocurrido y me pongo a disposición de quien corresponda con el objetivo de solucionar el asunto. Alimentos Paberfra y todo su personal nos solidarizamos con los trabajadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y sus familias por este momento indeseado”.

Por último Levatto remarcó sobre las versiones que indicaban que el molino harinero ya estaba suspendido pero igual seguía trabajando “que son informaciones falsas y mal intencionadas”. “Por cuestiones familiares estuve casi un año en Buenos Aires y nunca me reportaron un problema desde Pergamino. Este hecho es inexplicable y solo puedo decir que tengo un molino y no puedo anticiparme a semejante mal accionar de un par de empleados. Tenemos casi una década de trayectoria y nunca tuvimos un problema con nadie”, concluyó.