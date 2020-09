Abundante y despacio: El cielo bendijo con una buena lluvia a 9 de Julio y región

En días donde el fenómeno de sequía amenazaba generando preocupación por los distintos incendios que se estaban dando en el distrito de 9 de Julio y región, a lo que en el área agrícola, empezaba a resentirse el cultivo de trigo según zona y el inicio de la siembra de girasol y maíz, en buena hora llego la tan ansiada lluvia, que fue a pedir: abundante y despacio.

A su vez donde el SMN alertaba de posibles lluvias “localmente intensas”, si bien se reportó lugares con intensidad de la lluvia estas no causaron situaciones adversas en el partido de 9 de Julio, según reportaron desde Bomberos voluntarios en el distrito, solo tuvieron que acudir el viernes por la mañana a retirar un vehículo encajado en camino rural a Morea y un despiste de una pick up, producto de la existencia de agua en ruta 65 a la altura de Dudignac, donde sus ocupantes de 9 de Julio no sufrieron daños personales.

En cuanto a las lluvias que cesarían en 9 de Julio luego de las 13hs, en el distrito se reporta un registro de 57 a 145 mms, mientras que la región se informa de buenos registros pluviómetros.

Lluvias en 9 de Julio

Ciudad 9 de Julio: 64 / 57 mms.; Patricios: 145 mms.; 12 de Octubre: 96 mms.; Dudignac: 59 mms.; El Tejar: 62mms.; La Niña: 71 mms.; Corbett: 58 mms.; Mulcahy: 130 mms.; Quiroga: 67 / 80 mms.; Morea: 100mms; French: 115 mms.; Las Piedras: 75 / 85 mms.; Escuela El Aguara: 64 mms.; Escuela 38: 65 mms.; Naon: 80 mms.; El Capricho: 88 mms.; Ruta 5 y 65: 125mms; Paraje El Chaja: 65 mms; Escuela El Chaja: 82 mms; Las Chúcaras (limite Bragado-9de Julio): 56 mms hasta las 18hs de viernes 25.

Región

Carlos Casares: 98 / 80 mms; Hirchs (Casares): 70 mms hasta las 16hs del viernes; Bellocq (Casares): 51 mms hasta las 16 hs del viernes; 25 de Mayo: 100 mms; San Enrique (25 de Mayo): 44mms; Del Valle (25 de Mayo) 45 mms; Valdez (25 de Mayo) 60mms; Los Toldos: 63 mms; Bolivar: 75 mms; Urdampilleta (Bolivar): 45 mms; Pirovano (Bolivar): 39mms; Daireaux: 30 mms.; Henderson: 57 mms; Pehuajo: 88mms; Trenque Lauquen: 60 mms. ; Bragado: 43 mms.; Junín: 115 mms