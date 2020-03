9 de Julio: 112 personas están en asilamiento y un caso sospecho de posible coronavirus

En la tarde de este martes a las 16hs. integrantes del Comité de Crisis en Salud, integrado por Municipalidad de 9 de Julio, Hospital Julio de Vedia, Clínica Independencia y Circulo Medico, en conferencia de prensa informaron que una persona de sexo femenino está internada en Clínica Independencia como caso sospecho de coronavirus, por lo que se activó el protocolo que rige en el país para el sistema de salud y ya se han enviado muestras a la Ciudad de La Plata, informo la Dra. Marcela Loza.

«La mujer de 65 años llego al país proveniente de Brasil el ultimo 9 de marzo y tras presentar un cuadro de tos y síntomas de fiebre, hace cuatro días se presenta en el nosocomio y se activó el protocolo», explico.

Los profesional en salud no supo informar en que zona de Brasil estuvo, tampoco en qué medio de transporte llego.

Por su parte la Dra. Lucia Pirotta reporto que en el término de 24 horas de 31 vecinos que habían reportado haber estado en las zonas endémicas, paso a 112 casos que están en cuarentena o aislamiento que demanda el protocolo, por lo que queremos transmitir mas concientización a la población, dijo la funcionaria de gobierno.

En otro orden consultado el Comité de Crisis acerca de la publicación de una posible lista, informaron que es de índole privado y no corresponde, al tiempo que pidieron a quienes están en aislamiento que cumplan con la solicitud de cuarentena, y quienes han viajado y no se han notificado y por ende no está en aislamiento, lo hagan.

La Dra. Pirotta también recordó que es la policía quien toma las denuncias, y la misma está procediendo muy bien en esta situación. El vecino puede llamar al 422010 o al servicio 911, para reportar una denuncia o informar sobre la situación propia para cumplir con dicho aislamiento de aquellas personas que hayan venido de Japón, China, Iran, países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Chile y Brasil, informo.