Relevamiento del contenido de agua en lotes agrícolas en Bragado, Bolívar, 9 de julio y 25 de Mayo, al inicio de la campaña de trigo 2023

Comprender los procesos que intervienen en la relación suelo-planta y atmósfera permite desarrollar estrategias de manejo de cultivos tendientes a optimizar los rendimientos de cada zona.

En la mayor parte del área productiva argentina las precipitaciones ocurridas durante el ciclo de los cultivos no alcanzan a cubrir los requerimientos de uso de los mismos (UC). En consecuencia, es necesario conocer la capacidad de retención de agua (CRA) y el contenido de agua útil (AU) a la siembra, dado que tendrá una significante asociación con el rendimiento del cultivo e influencia en la toma de decisiones, resultando determinante para desarrollar las bases del manejo del cultivo y la relación con la nutrición (interacción genotipo-ambiente).

La disponibilidad de agua resulta dependiente de los aspectos genéticos y del espesor del suelo (arcilla, arena y limo). Esta relación determinará la capacidad de retención de agua y la exploración efectiva de la raíces.

Además del régimen hídrico, el agua almacenada en el suelo, también está influenciada por la cercanía de una capa freática permanente u oscilante (aportando por flujo capilar agua y nutrientes).

Asimismo, los factores de manejo condicionaran la captación (infiltración y conductividad del agua en el suelo), conservación y la eficiencia de uso del agua (generación de biomasa y granos). (Quiroga, et al., 2012).

Las eficiencias en el uso del agua (EUA), kg grano mm-1 de agua consumido son muy variables. Los valores más frecuentes para ambientes de secano varían entre 5,6-11,5 kg mm-1. Álvarez et al. (2008) determinaron para la región de la pampa arenosa EUA promedios de 8,3 kg mm-1, para uso consuntivos de alrededor de 430 mm.

Los suelos predominantes en la región (zona agroecológica Pampa Arenosa) son poli-genéticos, en un mismo perfil se encuentran dos o más suelos superpuestos.

En las zonas elevadas predominan los Hapludoles (típicos – 2 énticos); suelos profundos, de textura arenosa franca y relieve suavemente ondulado cuya principal limitante es la baja retención hídrica y la susceptibilidad a la erosión eólica, habiendo evolucionado sobre sedimentos arenosos con pendientes del 1%.

En las zonas bajas se desarrollan los Hapludoles Thapto árgicos y nátricos, formados por acumulación de material arenoso sobre un horizonte textural más antiguo de textura franco arcillo arenosa, con riesgo de encharcamiento y anegamiento permanente.

En relieves de lomas y media lomas planas y bajos no inundables del norte de la región se encuentran los Argiudoles, y Hapludoles típicos, siendo el primero, un suelo oscuro, profundo, bien provisto de materia orgánica y bien drenado, no alcalino, no salino, formados sobre sedimentos loéssicos franco limosos y con mayor contenido de arcilla y limo que los Hapludoles.

El objetivo de este trabajo fue conocer los contenidos de agua (mm) inicial para la siembra de trigo. Los lotes fueron relevados entre mediados del mes de abril y fin de mayo. Se analizaron lotes ubicados mayoritariamente en áreas de influencia de las agencias de INTA de Bragado, Bolívar y 9 de Julio, los perfiles correspondieron a la clasificación Hapludoles (Típico y Éntico), Argiudoles y Argialbol. En la Figura 1 se ubican la mayoría de los sitios relevados.

Los contenidos de agua de los suelos se evaluaron por el método gravimétrico (HG), en intervalos de profundidad de 20 cm y hasta los 180 cm de del perfil.

El peso HG se lo multiplicó por la densidad aparente (DA) para obtener el valor de humedad volumétrica (HV), el cual se multiplicó por la profundidad de suelo explorado para obtener el contenido de agua total (mm), luego se realizó la resta del punto de marchitez permanente (PMP), para determinar el contenido agua disponible (mm). Se empleó la siguiente ecuación:

Lámina de agua (mm): [Agua total – PMP x DA x espesor de capa de suelo El agua que esta retenida en PMP, no se encuentra disponible para los cultivos – está fijada a tensiones elevadas y las raíces no la pueden absorber -, es agua no disponible para las plantas.

Se debe considerar que el cultivo de trigo podría desarrollar un sistema radicular de hasta 2 metros (130 – 200 cm, según ciclo), si no tuviese limitantes en el perfil. De todos modos, la expansión radicular en sentido vertical, a mayor profundad es a partir de la fase de encañado y la máxima longitud se alcanza cercana a la floración. Sin embargo, el 50% de las raíces se encuentran en los primeros 25-30 cm.

Asimismo, a los 50 días desde la emergencia, el sistema radicular podría realizar una exploración vertical y horizontal hasta los 50-60 cm y a los 100 días hasta los 120 a 150 cm. Comprender esta dinámica de desarrollo radicular y conocer el contenido del agua del perfil, permitirá a gestionar la siembra del cultivo.

En la tabla 1 se presentan los contenidos de agua (mm) para los espesores de suelo 0-100 cm y 100-180 cm de profundidad y numero de ubicación en mapa (Figura 1). Se aprecia que los perfiles, en general y mayoritariamente, tienen muy bajos contenidos de agua (mm), un 27,77 % con contenidos de 0-100 mm; 44,44% (100 a 150 mm) y 22,22% de 200 a 250 mm

de agua, con mínimos de 53 mm y máximos de 250 mm y también hay algunos con niveles negativos.

Además, solamente el 5%, se encuentran con contenidos de agua inicial por encima del PMP en los estratos superficiales y subsuperficiales del perfil (0-60 cm). Estas determinaciones está indicando la intensidad de la seca de primavera-verano y la falta de recarga de los perfiles, por ausencia de precipitaciones otoñales del año en curso, es decir aún persiste un ambiente de seca.

Esta singularidad, de ambientes con los perfiles secos a la siembra del cultivo de trigo, en el centro-oeste de la Pampa Arenosa, resulta novedoso para la agricultura contemporánea, del mismo modo, lo fue la sequía en los cultivos de verano de la campaña 2022/23.

Autores, por orden alfabético. Ing. Agr. David Melión 2; Ing. Agr. Gonzalo Perez 3; Ing. Agr. MSc. Sergio Rillo 1y Lic. Lisandro Torrens Baudrix 1 – 1. Agencia INTA 9 de Julio; 2. Agencia INTA Bragado; 3. Agencia INTA 9 de Julio.

