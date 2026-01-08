Poner el carro delante del caballo: Reparar los caminos rurales el expreso pedido de Sociedad Rural de 9 de Julio

Desde hace un poco mas de un mes que en 9 de Julio casi como que no se habla de las inundaciones. Es cierto el agua en gran parte del distrito se retiro de los caminos, aunque quedan algunos con presencia de la masa hídrica.

Sin embargo lo que si ha quedado, la red vial rural dinamitada y hasta podría decirse que mas que pozos, son cráter en medio de los caminos que hace imposible transitarlos.

En ese orden y viendo que el tiempo se va acortando, desde Sociedad Rural de 9 de Julio hicieron publica una comunicación titulada «Pongamos el carro delante del Caballo», e invita al Ejecutivo municipal, de cara a la próxima cosecha, en dejar los caminos en condiciones.