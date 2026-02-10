Municipalidad de 9 de Julio acude a la sensibilidad de los vecinos en que paguen Tasas e impuestas municipales atrasados

La Municipalidad de Nueve de Julio dio a conocer este lunes, mediante la Secretaria de Hacienda, una información que pocas veces se difunde desde el erario municipal y tiene relación a tasas e impuestos al fisco loca por parte de contribuyentes, y dando a conocer que se le debe al Municipio local, una suma de $5.797.508.612.

Si bien la gacetilla difundida por la Municipalidad no aclara a que ejercicio corresponde esa deuda, si solo hace mención hasta diciembre 2025, por lo que puede pensarse de años anteriores, también. Según destaca la nota de prensa, la deuda acumulada en concepto de tasas e impuestos municipales, de mas de 5.000 millones de pesos, es una cifra que impacta de manera directa en la capacidad del Estado local para sostener y ampliar obras públicas, renovar equipamiento y garantizar la prestación eficiente de los servicios básicos en todo el distrito.

Ante un ejercicio 2026 cuyas tasas fueron aumentadas solo un 20%, y que hoy martes 10 vence la primer cuota. En los detalles de la deuda, se hace mención que «son atrasos significativos en distintos tributos, entre ellos el impuesto automotor, la patente rodado, pavimento, red vial, seguridad e higiene, servicios sanitarios, derechos de construcción y, principalmente, la tasa retributiva de servicios urbanos, que concentra el mayor volumen de mora. El cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para sostener el funcionamiento cotidiano de la ciudad y continuar con el desarrollo de infraestructura», asegura la gacetilla municipal.

El municipio administrado por Maria Jose Gentile, dice que en este contexto, si las contribuciones estuvieran al día, el distrito podría avanzar en inversiones concretas que hoy se ven condicionadas.

Como ejemplo grafico que con ese dinero si se pagara al Estado Municipal, se podría dar: «la incorporación de cinco retroexcavadoras cero kilómetro, cinco motoniveladoras nuevas y cinco camiones recolectores, equipamiento clave para fortalecer las tareas de mantenimiento urbano, vial y de servicios esenciales.

Con ese monto también se podrían ejecutar 20 cuadras de pavimento y 50 cuadras de obras de cloacas, mejorando sustancialmente la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

La Municipalidad de 9 de Julio, acude así a la sensibilidad de los contribuyentes, y se tenga responsabilidad en el pago de tasas e impuestos, ya que no sólo afecta a las arcas públicas, sino que repercute directamente en la comunidad en su conjunto, limitando la posibilidad de ampliar servicios, realizar obras estructurales y responder con mayor rapidez a las demandas cotidianas», insistió.

Finalmente, recabo que «cada contribución vuelve a la comunidad en forma de obras, servicios y mejoras concretas para la ciudad y las localidades del partido de Nueve de Julio».

De lo difundido por la Municipalidad, se puede observar que los contribuyentes del partido de 9 de Julio donde mas adeudan es en la Tasa de Servicios Urbanos, que deben mas de 3.000 millones de pesos y en la Tasa de Red vial, la segunda en deuda asciende a mas 1.000 millones de pesos. Cabe destacar que en el año 2025, muchos productores por la falta de caminos, los que estaban inundados, decidieron no pagar su tributo.

Finalmente, si la deuda que reclama el municipio de 9 de Julio a sus vecinos de $5.797.508.612, correspondiese solo al ejercicio municipal 2025, esto seria entre un 20/22% de lo que fue el presupuesto de gastos que fue des de 27.870.000.000