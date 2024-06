Laguan Cochico: el lugar donde con una hora sacias el placer de la pesca

Para este fin de semana largo habíamos programado0 un doblete de notas, pero como sabemos la logística para anticiparse al clima y demás en este deporte hace que no siempre las cosas salgan como las planeamos.

Suspendido el primer relevamiento del día sábado por un supuesto malentendido de agenda, viajamos igualmente el día sábado rumbo a Cochico, pasamos a eso de las 11 de la mañana por Bolívar donde nos recibió Mirko y parte de su Familia y amigos , la idea era de proveernos de la carnada que el siempre nos ofrece para nuestros relevamientos, pero cuando llegamos nos encontramos con una picada de chacinados que la familia prepara, y a lo que no pudimos negarnos, una vez realizado el degusta miento de embutidos y aprovisionado de carnada (Carnadas viva el Artan contacto 2314-485180) seguimos viaje hacia la laguna.



Llegamos a un complejo que, sin miedo a equivocarnos tiene las mejores instalaciones de las que hemos recorrido, con varios lugares para embarcarse, y para hacer sentir a los pescadores como en su casa.

Nos dirigimos al Hotel y cabañas Cochico, donde nos recibió Marcela (contacto 2929 413707) quien nos había preparado 2 habitaciones para pasar la noche y luego nos dirigimos al parador Sisao Beach, donde nos esperaba Christian, nuestro guía (contacto 2923-512248) quien también les ofrece a los pescadores, almuerzo, cena y desayuno.

Mientras esperamos en el lugar que anocheciera, con una vista al lago Cochico, jugamos unos partidos de pool y charlamos con nuestro anfitrión de cómo estaba el pique.

Al llegar la hora de la cena nuestro amigo, quien es chef además de guía nos agasajo con un vacío al horno y una bondiola con papas espectacular, luego de cenar nos dirigimos al hotel esperando, con un pronostico poco alentador, el amanecer para poder entrar a pescar.

El domingo bien temprano, luego de un desayuno en el hotel, fuimos al embarcadero donde nos esperaba Christian, el pronostico marcaba un viento de 25 km hasta el mediodía, aumentando luego de ese horario, pero embarcamos con un sol hermoso y un viento de 15 km que nos sorprendió, para esto serían las 9,45 horas.

Comenzamos a garetear mientras armamos las cañas, algunos con líneas versátiles y otros con paternóster, ni bien tiramos, un hermoso pejerrey en la línea de Christian, casi instantáneamente otro en el paternóster del guía hizo que nos diera un panorama de como esta de poblado de cantidad y buena calidad de pejerreyes el lugar, gordos y bien peleadores.

Pero no todo puede ser perfecto, el viento comenzó a aumentar, mientras uno a uno y con mucho pique íbamos levantando muy bueno9s ejemplares los 5, y pasada 1 hora aproximadamente, ya no había muerto que pudiera hacer garetear en forma lenta a la embarcación, calculamos que para ese entonces había ráfagas de mas de 35 km por hora, tratamos de refugiarnos en alguna costa donde el viento no nos afectara y poder seguir pescando, pero a esa altura era imposible hasta anclar la embarcación.

Con tristeza consensuamos con Christian dar por terminada la jornada para no mojarnos mas ni poner en riesgo por negligencia al grupo.

En 1 hora y 15 minutos habíamos logrado la muy buena cifra de 24 pejerreyes, todos muy lindos, de un promedio de 350 gramos, lo que al menos sirvió para mostrar a nuestros seguidores como esta actualmente el lugar, muy poblado de pejerreyes, de mediano porte y con muchísimas sorpresas, por ejemplo, el sábado mientras veíamos a los que salían con sus pejerreyes, pudimos ver un hermoso pejesaurio de 1,80 kgrs, peso que en cada jornada suelen sorprender a los pescadores que asisten al lugar.

Por supuesto no0s quedamos con muchas ganas de volver, porque realmente esta en un momento espectacular la laguna, sin dudas entre las 5 mejores del momento, y a diferencia dl año pasado que el pescado estaba flaco, hoy se los ve muy gordos y con un tamaño promedio muy superior a lo que venía mostrando.

Como en cada nota que escribimos, les pedimos que sean conscientes que tenemos que cumplir lo que la ley rige en medidas, cuotas y vedas de cada especie para aportar nuestro grano de arena para que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos nosotros hoy en día, y por supuesto dejar limpios todos los lugares a los que concurrimos, no cuesta nada en una bolsa llevarse toda la basura que hagamos en nuestra jornada de pesca.

El video de esta jornada estará mañana en nuestro canal de Youtube, para quienes quieran más detalle de este relevamiento.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

