La Niña: Seguridad y reparación de calles, las primeras gestiones que buscara llegar adelante el nuevo Delegado Municipal

Con el 53% de los votos alcanzados, Leandro “Nano” Alvarez es el nuevo Delegado municipal de la localidad de La Niña,contra un 46% que logro el actual Delegado, Mirco Pardo.

Sobre el apoyo conseguido por su comunidad, Alvarez dialogo este martes en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer donde evaluo la elección municipal. Es una enorme alegría que tu gente, la gente que vos conoces tantos años desde tu pueblo, te elija y ponga esa responsabilidad en tus manos”, señalo.

Sobre el accionar en la gestión puntualizo, “vamos a empezar de a poquito, pero firme. Hay muchas cosas, por hacer y ya estuve hablando con el responsable de Vialidad Rural, y acordamos que en los primeros días nos vamos a reunir, para tratar de que una máquina vial este en La Niña, hay una casilla que está disponible para que esté el conductor de la máquina, y eso sería bueno porque tenemos que arreglar, ensanchar calles, abrir otras, y con la máquina de arrastre que tenemos, no se puede, ya que es solo para mantenimiento.

Alvarez sostuvo que un vecino de la localidad siempre lo que te pide es las calles arregladas, contar con un regador, que el pueblo este limpio, no pide otra cosa mayor la gente, puntualizo en dialogo periodístico. En cuanto a su gestión, reafirmo que será de puertas abiertas, uno es los ojos del Intendente, pero a su vez la voz de los vecinos ante el Estado municipal, resalto.

Seguridad

En otro orden, consultado sobre seguridad y el sistema de cámaras municipales, informo que tomo conocimiento que el actual Policia de La Niña será trasladado a la localidad de 12 de octubre, por lo que ni bien asuma, tendré que ponerme en conocimiento de quien lo reemplazara, no podemos quedarnos sin policía otra vez en La Niña.

Acerca de las Cámaras de seguridad, informo que “una vez que asuma me voy a reunir con la gente de la Cooperativa Eléctrica, ya que las cámaras no están funcionando, en si no funcionaron, así que tengo que ponerme al tanto del porqué, cuál es el tema, si es un convenio que tiene que haber entre la cooperativa y el Municipio, y si bien puestas están, nunca funcionario, informo.