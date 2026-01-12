Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano y son cuatro las víctimas

Una niña de 10 años falleció por hnatavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad local en un contexto de aumento de casos de esta enfermedad de alta letalidad en la provincia de Buenos Aires, que ya registra cuatro en el último mes.

Crecimiento

A nivel país, de acuerdo al último informe de Salud de nación, en 2025 se notificaron 77 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 23 fallecieron, lo que representa una letalidad del 29,8%. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la temporada actual, los casos notificados ascienden a 43.

Mientras que de acuerdo al Boletín Epidemiológico que emite el Ministerio de Salud bonaerense y llega hasta el 20 de diciembre, la ciudad de La Plata registró a lo largo del año pasado ocho casos confirmados, el número más alto entre todos los municipios, en un contexto de incremento general de la enfermedad y elevada letalidad.

Prevención del hantavirus

El comunicado finaliza con una serie de medidas preventivas para “evitar éste como otros virus”: