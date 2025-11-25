Ganaderia Intensiva: Disertara el consultor Pablo Etcheverry en 9 de Julio

La filial Federación Agraria Argentina de 9 de Julio informo que este miércoles 26 habrá de desarrollar una Jornada de Ganadería Intensiva en 9 de Julio, con la disertación de Pablo Etcheverry, cofundador de PensAgro.

El encuentro es las 20hs. en la sala de conferencias de Veterinaria Fortín Oeste, ruta provincial 65 casi ruta 5, siendo la misma una propuesta muy completa, y práctica para productores, técnicos y todas las personas interesadas en mejorar la eficiencia ganadera, resaltaron desde la entidad rural federada.

La productora Patricia Gorza, presidente de la entidad organizadora, destaco que este encuentro de productores rurales, tecnicos e interesados, se podrá asistir a una capacitación en eficiencia ganadera y tecnología, que impulsa Pablo Etcheverry.

Quienes han asistido a una charla o lo siguen en redes sociales, todos conocen que Pablo (Etcheverry), es un gran emprendedor, pero además cuenta con una capacidad para comunicar, enseñar y contagiar entusiasmo, en un momento muy importante de la ganadería donde tenemos todo para crecer, donde el secreto está en saber aplicar la tecnología y manejo eficiente, resalto, Gorza.