Cerrando el 2025, la tropa PRO de la 4ta. Seccion electoral se rearma

Tras un año de elecciones que dejo a la tropa PRO como uno de los espacios políticos en la provincia con serias lesiones de divisiones políticas, por los armados y la irrupción de los libertarios que llegaron para que se cumpla el «divide y reinaras«, hizo que varios dirigentes del espacio amarillo en las recientes elecciones, para competir electoralmente, se sumaran a varias lineas de armado politico, en varios escenarios tanto en lo municipal, provincial y luego lo nacional.

Cerrando este año 2025, un grupo de dirigentes del PRO de la 4ta. Sección Electoral se reunieron este sábado en la vecina ciudad de Junín, donde según publico el sitio Infonoreste, el encuentro busco mostrar la fortaleza del espacio y sirvió para realizar un balance del 2025, avanzar en diferentes acciones y desafíos para el año próximo. Además, Petrecca que fue electo Senador provincial, puso a disposición su banca para la presentación de proyectos necesarios para cada uno de los distritos y sus referentes.

El mensaje fuerte del encuentro, fue que «en el PRO, nos unen la transparencia, la gestión, los hechos concretos, la cercanía y desde esos valores, seguiremos siendo protagonistas en cada uno de nuestros distritos».

Por 9 de Julio, además de la Intendente María Jose Gentile, asistieron los concejales de 9 de Julio Cesar García, Pablo Bonfiglio, Inés Ormachea y Mauricio Vivani.

Tambien se sumaron el intendente de Junin, Juan Fiorini, la Diputada Provincial Laura Ricchini y Yamila Alonso, Senadora (MC)que dejó su banca el pasado 8 de diciembre, concejales y referentes de los 19 distritos, destacándose que en la actualidad, el PRO tiene 25 concejales en toda la sección electoral.