El estrés abiótico es el causante del 65% de las pérdidas mundiales de alimentos (Tariq and Khalid, 2022), estrés que es provocado por factores ambientales que alteran los procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas.

Durante los últimos años el uso de biológicos atravesó diferentes etapas marcadas por el lugar que estas tecnologías deberían ocupar: ¿son un complemento d ellos químicos? ¿Son un sustituto de los químicos? La respuesta no pasa por comparar tecnologías sino por comprender que son una herramienta nueva para usar. Pueden complementar a los químicos pueden sustituirlos y, lo más importante, pueden ser la única herramienta para utilizar para enfrentar una problemática agronómica. Y el gran problema agronómico que el productor tiene, y en muchos casos no sabe que tiene, es el estrés abiótico, responsable del histórico estancamiento de los rindes en Argentina, de los problemas de compactación de suelos que hoy se evidencian en el campo y sobre todo de la pérdida de rindes ya que el daño por este estrés supera el 50% del potencial de los cultivos.

EnBio 2026 una vez abre sus puertas para ofrecer dos jornadas de capacitación únicas y en esta ocasión con el apoyo y participación de Unnoba Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

El miércoles 25 de febrero, de 9 a 14hs se realizará la primera jornada en las instalaciones del Establecimiento Ambau, que consta de una recorrida a campo para ver cultivos de soja y maíz todos tratados con biológicos de segunda generación o tratados mediante tecnologías que permiten recuperar el rinde que se pierde por estrés. Desde biológicos para mejorar las defensas naturales de las plantas, tecnologías de riego subterráneo por goteo, drones para aplicaciones selectivas hasta nuevas soluciones para descompactar suelo.

El Jueves 26 de febrero, en las instalaciones del SUM Mario Meoni de la Unnoba en Junin se desarrollará un Simposio durante todo el día con stands comerciales, mentorías y charlas a cargo de los mayores especialistas en el tema en la Argentina y con la visita del Dr. Prometeo Sanchez García (México) uno de los consultores más importantes del mundo.

En el Simposio disertarán Rodolfo Rossi presidente de Acsoja, Ing Wenceslao Tejerina de Agreoestrategias, Ing Sebastián Zuill asesor privado, la Dra Gabriela Pagnussat investigadora de Conicet Premio Unesco Loreal 2025, Ing Martin Liggera un asesor y productor referente en la zona de Junín, el Dr Gustavo Gonzales Anta investigador y referente de Unnoba, entre otros.

Bioestimulantes de segunda generación:

Entre los temas que se van a desarrollar el Dr Prometeo Sánchez García se referirá a la bioestimulación.

“El impacto del estrés abiótico en los cultivos se está incrementando junto a la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos. Superado cierto umbral, hoy ya no basta con aplicar bioestimulantes de primera generación. Sin embargo, hoy se dispone de ‘moléculas simples’, como los polifenoles, el ácido glutámico y la glicina betaína, que permiten mitigar el estrés en ambientes extremos. Los bioestimulantes de primera generación son sustancias de estructura muy compleja. Las algas marinas, por ejemplo, son multifuncionales porque son multicompuestos. Los aminoácidos, por su parte, dependiendo del ‘mix’ pueden llegar a superar los 20 aminoácidos. Los bioestimulantes de primera generación son sustancias de estructura muy compleja.

Dependiendo de la composición y la proporción de ellos, cambia la respuesta. En esa línea, tenemos aminoácidos que promueven raíces, otros que mitigan el estrés climático o el estrés salino. Sin embargo, como la industria de los bioestimulantes evoluciona vertiginosamente, ahora hay bioestimulantes de segunda generación que pueden ser dirigidas más directamente al objetivo que se busca alcanzar. Son moléculas simples que actúan como bioestimulantes y contienen solo aquellos componentes que son directamente necesarios o de utilidad para mitigar un estrés determinado de las plantas”, sostiene.

Gratis, pero con cupos limitados:

La participación en EnBio 2026 es gratuita, pero con cupo de participantes. La inscripción ya está abierta en www.agribio.ar.