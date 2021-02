Para la rural de 9 de Julio “es falaz decir que el productor genera el precio de alimentos”

La centenaria Sociedad Rural de 9 de Julio sumo su voz rechazando las declaraciones periodísticas del Presidente de la Nacional, quien amenazo con cerrar exportaciones o imponer mayor retenciones, como las únicas dos herramientas para bajar el precio de los alimentos.

Desde la entidad rural entienden que lo único que se busca por parte del gobierno es generar una mayor «caja», y recordó que recientemente con ese objetivo el gobierno instalo el denominado «impuesto a la riqueza».

Respuesta de la entidad

«Desde la Sociedad Rural de 9 de Julio lamentamos las declaraciones del presidente Alberto Fernández, las mismas sin duda significan una clara amenaza para nuestro sector e intentan reiterar lo que hace apenas 20 días el mismo poder ejecutivo dio marcha atrás respecto al cierre de las exportaciones de maíz. El poder ejecutivo insiste con el mismo error conceptual.

Un nuevo aumento de retenciones, así como los cupos de exportación, son un tema muy hablado, por lo que no merece ya más discusión. Es evidente que el gobierno necesita “caja” y lamentablemente intentará conseguirla a través del campo, así como también parece estar claro que el “impuesto a la riqueza” tampoco es suficiente para las necesidades fiscales.

El presidente no tiene desconocimiento de como es el funcionamiento en la formación del precio. El productor no es generador de precio, todo lo contrario: es tomador de precio. Cuando se vende un animal, es la demanda quien decide qué precio quiere pagar. Un durazno o un tomate no pueden quedar en la planta hasta obtener el precio que quiera el productor. Lo mismo con un vacuno o la producción de leche, no se lo puede dejar en el campo hasta que el precio convenga al productor. Se toma el precio que el mercado ofrece. Lo mismo sucede con los granos. Es totalmente falaz decir que el productor genera el precio de alimentos.

Lamentablemente, desde que este gobierno asumió, ya hemos tenido numerosas noticias que se orientan en este mismo sentido, parece que el campo es el blanco de confrontamiento, el enemigo a buscar. Y esto nos resulta inentendible, siendo uno de los sectores que más produce y divisas genera en Argentina, cuando como Nación deberíamos caminar en pleno consenso por el bien del país.

Como siempre, estamos trabajando desde CARBAP y CRA en esta situación, mañana martes 9 se realizarán reuniones importantes y se definirán los pasos a seguir».