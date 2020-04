Murió un joven que había chocado contra un terraplén en una avenida cerrada al transito

Tras casi una semana de intensa lucha por parte de los profesionales del Hospital Piñeyro, Daniel Oscar Rosa, de 21 años, falleció en las últimas horas de ayer. Había protagonizado con su moto un terrible accidente el viernes pasado, cerca de la medianoche, tras chocar contra un montículo de tierra colocado por la Municipalidad sobre la avenida República, en sentido camino al Campo La Cruz. El joven no sabía de esta interrupción del paso y literalmente “voló” alrededor de cinco metros, impactando con su cabeza contra el piso.

Por casualidad, fue encontrado por otro transeúnte que avisó a la policía que había una persona inconciente, tirada en el lugar. Fue llevado al Hospital, pero nada pudo hacerse para salvarlo de las heridas que le provocó esta violenta caída.

Los familiares habían hablado sobre este tema hace unos días y contaron que “tuvo un accidente el viernes pasado cerca de la medianoche por avenida República, venía de la ciudad y se lo chocó. No sé por qué pusieron eso desde la municipalidad, porque necesitamos un acceso para llegar a Junín porque no tenemos un camino para llegar en caso de emergencia. No llega la ambulancia y hay gente grande y muchos chicos, pero estamos aislados”.

Según explicaron, “Daniel había ido a hacer un trabajo a la casa del tío en la ciudad, a poner unos cerámicos. Pero cuando volvió no sabía que estaba esta tierra y tuvo este accidente”.

“Lo encontramos porque justo pasó un muchacho, creemos que estuvo tirado al menos una hora en el camino”, agregaron en diálogo con Junín24.

Una tragedia que podría haberse prevenido, con la señalización correcta del corte. Pero significó la lamentable pérdida de una vida joven. Daniel Oscar Rosa falleció ayer, en las últimas horas