Municipalidad 9 de Julio trabaja en dar una rápida respuesta en la reparación de caminos rurales tras las lluvias

Las continuas lluvias llegaron cuando en 9 de Julio finalizaba la cosecha de trigo, se sembró la soja de segunda y el maíz temprano empezaba a florecer, lo que desde el 24 de diciembre y hasta el último 15 de enero, las lluvias fueron todas las semanas, pero trajo sus complicaciones, en especial para la red vial rural del distrito.

En este sentido, Enrique Merlo, Secretario de Obras Publicas reconoció que las lluvias eran muy esperada, por el lado de los cultivos, pero además para trabajar en los caminos rurales, pero no esperábamos que enero iniciara con tantas lluvias, que no fueron fuertes, pero limitaron las labores, lo que algunos caminos se fueron deteriorando con pozos, zanjeo, barro y no pudimos ponernos al día, sostuvo; y agrego no tuvimos caminos cortados y desde el municipio lo que se ha hecho es mantenimiento y en especial con accesos a las localidades, a su vez reconoció algunos reclamos de productores.

En ese sentido el funcionario comprometió que mejorado el tiempo le permitirá al área de Red Vial Municipal salir a trabajar, preparándonos para la próxima cosecha gruesa de marzo en adelante, dijo.

Canales

Ante ello y posibles lluvias que puedan darse en el próximo otoño, se le consultó sobre el estado de canales si se están limpios o se está en esa tarea, e informo que el trabajo está focalizado en zona de Naon (Escuela de Lizaso), en zona Dudignac, además de atender los pedidos de productores y Delegados Municipales